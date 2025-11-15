Golpe al crimen en CDMX: Cae Brandon 'N', generador de violencia, relacionado con FEMINICIDIO

Ciudad de México.- Autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad de México (CDMX) dieron un nuevo golpe al crimen en la capital mexicana. Luego de realizar un amplio operativo en inmediaciones de la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, lograron la detención de Brandon 'N', alisas 'El Kiko', generador de violencia señalado por homicidio calificado. El masculino estaría relacionado con distintos hechos de violencia registrados en el Valle de México.

De acuerdo con información oficial compartida este sábado 15 de noviembre, la intervención se realizó como parte de las acciones coordinadas para desarticular grupos delictivos que operan en la zona oriente. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Según lo documentado por las autoridades, una vez detenido, Brandon 'N' fue trasladado a un centro penitenciario ubicado en el oriente de la capital mexicana, donde quedó a disposición de las autoridades del Ministerio Público de la FGJ-CDMX para continuar el proceso correspondiente. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha reportado si junto a él fueron capturados otros presuntos generadores de violencia.

Por otra parte, fuentes oficiales señalaron que el ahora detenido está presuntamente vinculado con un feminicidio ocurrido en agosto de 2024, en la misma zona de su captura, además de ser investigado por otros delitos de alto impacto.

Asimismo, se señaló que el sujeto cuenta con al menos cinco carpetas de investigación abiertas por delitos relacionados con delincuencia organizada, asociación delictuosa y otros hechos violentos que han generado preocupación entre los habitantes de la región.

Autoridades refuerzan estrategia contra generadores de violencia

La SSC-CDMX reiteró que este tipo de operativos forman parte de un plan integral basado en inteligencia y análisis de patrones delictivos. La dependencia sostuvo que continuarán ampliando las acciones para ubicar y detener a personas consideradas generadoras de violencia.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas se definan nuevas líneas de indagación relacionadas con las actividades del detenido.

