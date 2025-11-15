Juez dicta auto de formal prisión a exagente del Cisen relacionado al asesinato de Colosio

Toluca, Estado de México.- Un juez federal, adscrito al juzgado cuarto de distrito con sede en Almoloya de Juárez, dictó auto de formal prisión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), investigado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), registrado el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.

Este sábado 15 de noviembre de 2025 se realizó una audiencia inicial en uno de los juzgados del Centro de Readaptación Social número uno de Almoloya de Juárez, en donde fue ingresado hace una semana tras su recaptura efectuada por la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana. Con ello, Sánchez Ortega seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

El axgente del Cisen compareció ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien determinó suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para dictar el auto de formal prisión. El 23 de marzo de 1994, Jorge Antonio fue detenido en la colonia Lomas Taurinas, lugar en el que fue asesinado Colosio Murrieta.

En ese momento, para mostrar la participación del detenido en el crimen, las autoridades presentaron como elementos de prueba una chamarra que estaba salpicada de sangre del político y economista sonorense, aunado a que la prueba de rodizonato (usada para identificar a las personas que han usado un arma de fuego) arrojó un resultado positivo. No obstante, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo dejó en libertad.

La PGR determinó que el arma homicida había sido la que portaba Mario Aburto. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión de Jorge Antonio Sánchez Ortega ocurrió a las 16:37 horas del pasado sábado 8 de noviembre del presente año sobre la avenida de los Reyes, casi esquina con Rey Baltazar de la colonia Los Reyes, en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California.

Captura @FGRMexico al exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, presuntamente implicado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en 1994. pic.twitter.com/g2JZqTJelk — VM Ornelas (@vicmanolete) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui