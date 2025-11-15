La búsqueda acabó: Hallan a Dulce Anahí tras ocho días desaparecida en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de ocho días, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora confirmó la localización con vida de Dulce Anahí Medina Valenzuela, una joven de 21 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes 7 de noviembre de 2025 en Ciudad Obregón. Su hallazgo puso fin a varios días de incertidumbre para su familia, quienes desde el primer momento participaron activamente en las labores de búsqueda y difusión de información.

Aunque no se proporcionaron mayores datos con respecto a su desaparición, las autoridades de Sonora informaron que Dulce Anahí fue encontrada en buen estado general tras las labores coordinadas entre corporaciones de seguridad y personal especializada en búsqueda. La joven de 21 años había sido vista por última vez en la colonia Casa Blanca y desde ese momento sus seres queridos, así como colectivos de madres buscadoras se unieron a la difusión del caso.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, DULCE ANAHI MEDINA VALENZUELA fue localizada con vida. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'", se puede leer en la publicación que compartió la Comisión de Búsqueda en sus redes sociales oficiales.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, DULCE ANAHI MEDINA VALENZUELA fue localizada con vida.



“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadaconvida pic.twitter.com/2RbIbMEx0M — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 15, 2025

Su caso generó una amplia respuesta de la comunidad, que se sumó compartiendo información y apoyando en la difusión para acelerar su ubicación. Los colectivos Buscadoras Por La Paz Sonora y Rastreadoras de Ciudad Obregón, Sonora, reportaron la desaparición de la mujer y colaboraron para que hoy pueda estar de regreso en su casa. Las autoridades reiteraron la importancia de reportar de inmediato cualquier desaparición para activar los mecanismos de búsqueda.

De acuerdo con la cédula informativa, Dulce Anahí Medina Valenzuela cuenta con múltiples señas particulares que ayudaron a identificación como que podrían ayudar a reconocerla con facilidad. Entre ellos se encuentra un lunar negro en la pierna derecha, un tatuaje en la muñeca con la imagen de un corazón y la letra 'V', además de cicatrices en distintas partes del cuerpo, incluyendo una cortada en la pierna derecha y una cesárea debajo del ombligo. También posee tatuajes en el área del pecho y en la pierna izquierda, así como una cicatriz por piercing en el ombligo.

El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, Sonora, se unió a la difusión del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui