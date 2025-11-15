Le aseguran un arma y pastillas de fentanilo tras cometer infracción de tránsito en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la tarde del jueves 13 de noviembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales concretaron la detención de una mujer identificada como Fernanda A. 'N.', de 27 años de edad, en posesión de un arma de fuego y diversas sustancias ilícitas. El arresto de la sospechosa se derivó de una infracción de tránsito efectuada sobre la avenida Álvaro Obregón, por lo que fue remitida ante las instancias competentes.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 11:50 horas, cuando un motorizado realizaba recorridos de vigilancia y, al llegar a la calle Jesús Siqueiros, observó que la conductora de un vehículo Dodge Charger gris se encontraba hablando por teléfono y se pasó el semáforo en rojo. Por tal motivo, el uniformado le marcó el alto a la fémina para realizar una revisión de rutina.

En ese momento, la infractora se identificó como Fernanda A. 'N.', de 27 años, y le dijo al oficial que no contaba con licencia para conducir ni tampoco con la documentación correspondiente de la unidad. En medio de la intervención, el policía se percató que la cacha de un arma de fuego sobresalía de la sudadera que usaba la mujer, por lo que activó los protocolos de seguridad y le ordenó a la sospechosa descender del automóvil.

El arma y los estupefacientes fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Como resultado de la inspección, el agente aseguró un arma calibre 9 mm, abastecida con un cargador con ocho cartuchos útiles, una bolsa tipo ziploc con 8 bolsas adicionales, que contenían un total de 733 pastillas multicolor con las leyendas 'M' y '30', con características propias de pastillas de fentanilo. También se le encontraron dos bolsas de plástico con sustancia blanca cristalina granulada, similar a metanfetamina.

Por tal motivo, la conductora fue sometida y se le colocaron las esposas, mientras que unidades de apoyo se movilizaron hacia la ubicación para montar un perímetro de seguridad. Una vez aprehendida, Fernanda A. 'N.' fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el arma, los narcóticos y el vehículo en el que se movilizaba.

Fuente: Tribuna del Yaqui