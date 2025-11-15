Lo mataron frente a sus hijos: Asesinan a Efrén Naftalí Adame, líder de la CTM en Guerrero

Guerrero.- Efrén Naftalí Adame García, secretario general de la sección 110 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio de Marquelia, Guerrero, fue asesinado la tarde de este viernes 14 de noviembre en un ataque armado que ocurrió en una zona comercial de alto tránsito, según confirmaron fuentes de seguridad locales. El hecho ha generado preocupación entre habitantes y líderes sindicales de la región, debido a que Adame llevaba apenas dos meses al frente de la organización.

Esto se sabe sobre el homicidio del líder de la CTM

De acuerdo con los primeros reportes, el homicidio se registró alrededor de las 14:30 horas sobre el bulevar René González Justo, frente al Zócalo de Marquelia. Testigos señalaron que el líder sindical se encontraba dentro de una tienda de abarrotes acompañado por sus hijos cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego directamente contra él.

Por este homicidio no se han reportado detenidos. Foto: Facebook

Tras la agresión, la familia trasladó el cuerpo del dirigente a su domicilio, señalaron autoridades que acudieron al sitio. En el interior del negocio se encontraron rastros de sangre y diversos indicios que fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron de inmediato el área, mientras personal de la Fiscalía estatal recabó las primeras evidencias para integrar la nueva carpeta de investigación por este homicidio. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado un posible móvil, ni se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.

Carrera sindical Efrén Naftalí

Efrén Naftalí Adame había asumido la dirigencia de la sección 110 de la CTM el pasado 8 de septiembre, en lo que representaba su segundo periodo consecutivo al frente de la organización en Marquelia. Durante su toma de protesta, el dirigente expresó su intención de reforzar la actividad sindical en distintos municipios de la Costa Chica y ampliar la presencia de la confederación en sectores productivos de la región.

Adame era hijo de Efrén Adame Montalván, figura política relevante en la zona, quien fue presidente municipal de Ometepec en tres ocasiones: primero bajo las siglas del PRD y posteriormente con el PRI. Su trayectoria convirtió a la familia en una de las más visibles dentro del panorama político local.

Autoridades continúan con las indagatorias sobre este crimeb para esclarecer el crimen y determinar si existe relación con actividades sindicales, disputas locales o antecedentes familiares.