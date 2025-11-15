Localizan cadáver en lote baldío de la colonia Kalitea en Nogales; sería un hombre en situación de calle

Nogales, Sonora.- El pasado viernes 14 de noviembre de 2025 fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre en un lote baldío muy cerca de la central de autobuses Albatros, sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Kalitea, en Nogales, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el individuo se encontraba entre los arbustos y se cree que podría tratarse de una persona en situación de calle.

A la escena arribaron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que efectivamente ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su identidad. En cuanto a las causas de muerte, todavía continúan siendo investigadas; en nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Es necesario destacar que también acudió personal de Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo de las diligencias y del levantamiento del cuerpo. De hecho, el sábado 25 de octubre, también en un baldío de la colonia Kalitea, se localizó a otro individuo, pero en ese caso se informó que pudo haber perdido la vida debido a una sobredosis por el consumo de algún tipo de narcótico.

Todavía se desconoce el motivo de su muerte

Volviendo al tema central, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado al respecto, así que solo se sabe que el fallecido era de complexión delgada, aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez morena, cabello corto y barba entrecana. Además, su vestimenta incluía una sudadera azul, pantalón de mezclilla, tenis negros de la marca Nike y una gorra negra que estaba al lado de su cuerpo.

En otro asunto completamente distinto, ayer se reportó que un adolescente de 13 años de la Escuela Secundaria General Número 2 fue agredido por tres compañeros, quienes le ocasionaron una fractura en uno de sus brazos que tardará al menos 15 días en sanar. A pesar de que no pasó a mayores, las autoridades locales están revisando las posibles razones del ataque y no han mencionado si los jóvenes serán expulsados.

