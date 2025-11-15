Nogales: María protagoniza accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la noche del jueves 13 de noviembre de 2025, una mujer identificada como María E. 'N.', de 33 años de edad, fue detenida por agentes de la Policía Municipal de Nogales por protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad por las calles de la colonia Bellavista. Una vez aprehendida, la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 20:58 horas aproximadamente, cuando el C5 alertó a los oficiales municipales sobre un percance vial ocurrido sobre la calle De Los Cruces, a la altura de una tienda de abarrotes. A su llegada, los agentes se percataron de la presencia de una camioneta Jeep 1998 de color negro y un pickup Mazda B-2500 1998 del mismo color, este último debidamente estacionado.

En el sitio, los policías detectaron que ambas unidades presentaban daños materiales de consideración y que un hombre estaba discutiendo con la tripulante del Jeep, por lo que intervinieron en la situación. Al entrevistarse con los involucrados, el individuo se identificó como Juan C., propietario del pickup afectado, y señaló que estaba evitando que la sospechosa se fuera del lugar. Por su parte, la presunta infractora fue identificada como María E. 'N.', de 33 años.

Al momento de entrevistarse con ella, los uniformados detectaron que presentaba aliento alcohólico, dificultad para hablar y caminar, motivos por los que fue aprehendida. Posteriormente fue presentada ante el médico de guardia, quien determinó que la fémina se encontraba en segundo grado de intoxicación alcohólica. Se notificó al Centro de Atención Temprana con Detenido, el cual ordenó ponerla a disposición de la instancia competente y remolcar el vehículo al corralón del C5.

En otro caso similar registrado por la Policía Municipal de Nogales, una mujer identificada como Fernanda A. 'N.', de 27 años, fue detenido en posesión de un arma de fuego y diversas sustancias ilícitas. La detención se concretó luego de que la infractora, quien circulaba a bordo de un vehículo Dodge Charger, se pasó el semáforo en rojo y un agente motorizado le marcó un alto, encontrando los indicios anteriormente mencionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui