Preocupación en Ciudad Obregón por la desaparición de Cristian Fabián hace varios días

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de una cédula informativa, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una alerta para localizar a Cristian Fabián Vázquez Encinas, un hombre de 33 años de edad que fue reportado como desaparecido en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. El individuo fue visto por última vez el pasado domingo 9 de noviembre de 2025 en calles de la colonia Villa Fontana, ubicada al sur de la localidad.

De acuerdo con el informe oficial del organismo, Cristian Fabián es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.80 metros y pesa cerca de 80 kilogramos. Su piel es morena clara, tiene cabello castaño oscuro, corto y ondulado, y ojos negros de tamaño mediano. Con respecto a sus señas particulares, la institución de búsqueda indicó que presenta con una cicatriz visible en el antebrazo izquierdo, información relevante para su identificación.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CRISTIAN FABIÁN VÁZQUEZ ENCINAS. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la Comisión de Búsqueda en redes sociales.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CRISTIAN FABIAN VAZQUEZ ENCINAS.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/snVYHKaC2H — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 14, 2025

Hay que aclarar que en el reporte no se especificó el tipo de ropa que vestía el sujeto al momento de que se reportara su desaparición, pero las autoridades exhortan a prestar atención a sus características físicas, ya que pueden facilitar su reconocimiento. En tanto, los familiares y conocidos del hombre solicitan apoyo de la ciudadanía para que pronto pueda estar de regreso en casa, mientras se mantienen en las labores de búsqueda para su pronta localización.

La Comisión de Búsqueda de Personas pidió a la población que, en caso de tener información sobre Cristian, la reporte de inmediato al número telefónico 662 229 7369 o por medio del correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cada reporte es atendido de manera confidencial y puede resultar determinante para encontrarlo. Cada dato, por más pequeño que parezca, y que pueda aportar la comunidad es clave para dar con él.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/kwSI0iMZ8F — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui