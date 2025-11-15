Tijuana: Descubren dos cadáveres dentro de un vehículo con narcomensaje en la Sánchez Taboada

Tijuana, Baja California.- La noche del pasado viernes 14 de noviembre de 2025 se realizó un macabro hallazgo dentro de una panel abandonada sobre el bulevar Sánchez Taboada, esquina con la calle Obreros, en la colonia Sánchez Taboada, correspondiente a la ciudad de Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, todo comenzó a partir del reporte de un vehículo abandonado en la vía pública.

Aparentemente, la unidad es una Chevrolet Astro blanca con placas BAG-015A; sin embargo, lo impactante ocurrió cuando inspeccionaron el interior y encontraron dos cadáveres envueltos en cobijas de color rojo y azul con blanco. Además, se presume que las víctimas fueron torturadas. De igual forma, en el vidrio trasero hallaron una cartulina con un mensaje amenazante dirigido a grupos rivales.

Las personas fallecidas aún no han sido identificadas, pues la Fiscalía General del Estado de Baja California no se ha pronunciado sobre el asunto. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización. Asimismo, la zona fue acordonada para evitar la contaminación de la escena. Un poco más tarde arribaron al sitio agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales, quienes ya iniciaron con las investigaciones.

Las autoridades están investigando

En otro asunto, según medios locales, la tarde del viernes fue asesinado un repartidor de una empresa privada justo en la avenida Sur y calle Santa Ana, en el fraccionamiento Vista Bella, dentro del Distrito Santa Fe, en Tijuana. Fueron elementos municipales quienes ubicaron una motocicleta Italika FT 125 TS, color rojo con negro, y al buscar por los alrededores encontraron a un individuo sin vida en un baldío.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que falleció por varios disparos de arma de fuego. Incluso se informó que aquel día vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra negra, calzado deportivo negro y llevaba una mochila anaranjada con el logo de la compañía para la que trabajaba. En cuanto a las lesiones visibles, presentaba un impacto de bala en la cabeza y otro en el brazo izquierdo.

Fuente: Tribuna del Yaqui