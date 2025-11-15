Vehículo cae a un dren al esquivar el cadáver de un perro a las afueras de Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora.- La madrugada de este sábado 15 de noviembre de 2025 se reportó un accidente automovilístico a las afueras de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, cuando un vehículo Neón, color rojo, cayó dentro de un dren que se ubica a un costado de la carretera 300. Los reportes preliminares señalan que en el automóvil siniestrado se movilizaban cinco personas, incluidas tres mujeres, quienes resultaron con múltiples lesiones.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos ocurrieron en un tramo comprendido entre la carretera Kino y calle Meridiano, cuando el conductor realizó una maniobra repentina para esquivar a un perro que ya se encontraba sin vida en medio del camino. Esto provocó que el tripulante de la unidad perdiera el control del volante y terminara fuera del camino. El vehículo presentó daños materiales de consideración a causa del percance.

Extraoficialmente trascendió que los afectados estaban regresando de la localidad de Pueblo Yaqui, en donde se desempeñaron como meseros en un evento social. El fuerte impacto provocó que todos los ocupantes sufrieran distintas heridas, mismas que requirieron atención inmediata, por lo que personal de la Cruz Roja acudió al lugar a bordo de tres ambulancias para auxiliar a las víctimas y cumplir con el traslado a los respectivos hospitales.

Una grúa particular remolcó la unidad siniestrada.

Por su parte, agentes de Tránsito Municipal se movilizaron al sitio para realizar el procedimiento correspondiente para deslindar responsabilidades y constatar lo acontecido en el respectivo Informe Policial Homologado (IPH), mientras que una grúa remolcó la unidad siniestrada. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los involucrados, es por ello que se espera tener una actualización del caso en los próximos días.

De forma constante, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a respetar los límites establecidos para evitar tragedias. Entre las causas principales por las que se registran los incidentes viales, según el Departamento de Tránsito de la corporación, se encuentra el uso del celular mientras se conduce, la distracción al volante, así como la falta de respeto a señales de tránsito, altos y semáforos.

Fuente: Tribuna del Yaqui