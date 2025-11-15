Violencia escolar en Nogales: Menor es agredido por tres alumnos en secundaria de la colonia Obrera

Nogales, Sonora.- La tarde de este pasado viernes 14 de noviembre de 2025, un adolescente de 13 años que estudia en la Escuela Secundaria General Número 2 fue golpeado por compañeros al grado de terminar con una fractura en uno de sus brazos. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, justo en la calle Playa Cochorit, de la colonia Obrera.

Por supuesto, el asunto fue reportado a las autoridades, quienes de inmediato arribaron a la institución, donde se entrevistaron con María E., de 39 años, madre del menor. Ella explicó que su hija la llamó para informarle que su hermano había sido agredido por tres estudiantes y que uno de los partícipes lo golpeó en la cabeza, instante en que cayó al suelo y presuntamente se lesionó la extremidad.

En cuanto al jovencito, fue trasladado a un sitio donde recibió atención médica; afortunadamente, solo se confirmó que presenta una fractura que tardará al menos 15 días en sanar. Ahora bien, respecto a los agresores, se desconoce si serán expulsados o si sus padres deberán hacerse responsables del acto. Por lo pronto, las autoridades locales continúan con las averiguaciones correspondientes.

#Seguridad | Código Rojo en Ciudad Obregón: Colocan sospechosa MANTA junto a escuela y autoridades se movilizan uD83DuDEA8https://t.co/IEh2zCdBvo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, Jesús Alberto Salcido, de 16 años, sigue sin aparecer tras ser visto por última vez el pasado martes 11 de noviembre de 2025 en la colonia Kennedy de Nogales. De hecho, este miércoles 12 de noviembre de 2025 se emitió una ficha de búsqueda en la que se solicita que, en caso de contar con información sobre Jesús Alberto, se comunique al número 662 229 73 69.

Jesús Alberto Salcido

Un poco sobre el extraviado

Una forma de identificarlo fácilmente es por su piel blanca; tiene cabello negro, largo y liso, boca mediana con labios del mismo tamaño y ojos cafés pequeños. Además, es de complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.75 metros y un peso de 80 kilos. Es importante destacar que tiene una cicatriz en la mano izquierda. Sus familiares están preocupados, pues temen que pueda ser víctima de un delito.

Fuente: Tribuna del Yaqui