Violento ataque en Primero Hermosillo: Ejecutan a un hombre con más de 10 balazos

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 14 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, sujetos armados ejecutaron a un hombre justo cuando se encontraba en el estacionamiento de una ferretería ubicada en el bulevar Solidaridad y la calle Abraham Mendívil, en la colonia Primero Hermosillo. De acuerdo con información extraoficial, la víctima recibió al menos 10 disparos.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce la identidad del individuo; sin embargo, se informó que vestía un pantalón gris y una camiseta blanca con negro. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emita un pronunciamiento para ofrecer más detalles sobre este brutal ataque que le arrebató la vida a un ciudadano.

De hecho, fueron varios los testigos que comenzaron a llamar a la línea de emergencia al escuchar fuertes detonaciones de arma de fuego, pero el hoy occiso, tras recibir los balazos, terminó por caer en plena vía pública. Cabe destacar que a la escena arribaron elementos de la Policía Municipal, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal de Medicina Forense y paramédicos de la Cruz Roja.

No se reportan detenidos

Estos últimos, una vez que revisaron al sujeto, se percataron de que ya era demasiado tarde, pues no contaba con signos vitales. En cuanto a los responsables, aún no han sido ubicados y no se tienen más pormenores. Es necesario mencionar que, últimamente, los índices de violencia se han disparado en la capital del estado, ya que los reportes van desde levantados y homicidios hasta robos en el centro de la ciudad.

En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, la tarde de ayer una empresa constructora fue asaltada en el cruce del bulevar Ignacio Soto y Colegio Militar, ubicado en la colonia Loma Linda. Los delincuentes se apoderaron de aproximadamente 300 mil pesos en efectivo. A pesar de que diversas corporaciones policiacas acudieron al sitio, las averiguaciones continúan porque no hay sospechosos ni detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui