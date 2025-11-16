Abandonan vehículo en llamas al norte de Sonora; investigan posible agresión a tripulantes

Santa Cruz, Sonora.- Las autoridades estatales y municipales iniciaron una investigación tras el hallazgo de un vehículo completamente calcinado y abandonado en el municipio de Santa Cruz, Sonora. El descubrimiento tuvo lugar ayer sábado 15 de noviembre en un camino de terracería entre las localidades de San Antonio y San Lázaro. Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al sitio en respuesta a un reporte ciudadano.
Al llegar al sitio, confirmaron la presencia de una vagoneta de cuatro puertas, color gris, cuyas características sugieren que podría tratarse de un modelo Chevrolet Trail Blazer o Nissan Pathfinder. El vehículo se encontraba sin personas en su interior y la severidad de los daños por el fuego impidió la localización de las placas de circulación o el número de serie visible, elementos cruciales para su identificación inmediata.
Los primeros respondientes, pertenecientes a la Seguridad Pública Municipal, procedieron a asegurar el perímetro para preservar la escena. Asimismo, se notificó del incidente al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) para el registro y coordinación correspondiente, así como a los mandos superiores de la corporación. Actualmente, el caso se encuentra en una fase de investigación.
Peritos realizan el análisis del vehículo y del lugar, con el objetivo de determinar el origen y la causa del incendio. Las indagatorias se centrarán en la búsqueda de números de identificación para rastrear el historial del automóvil y verificar si existe algún reporte de robo asociado. Como medida preventiva, se reforzó la vigilancia en los caminos aledaños y las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que pueda contribuir a esclarecer este suceso, se comunique al número de emergencias 911.
Cabe recordar que el pasado lunes 10 de noviembre, alrededor de las 10:30 horas, se registró un incendio en la bodega del DIF del municipio de Ures, ubicada en las calles Lafontaine y Sonora. Junto a este lugar se encontraban aproximadamente 50 menores de edad, quienes, tras el reporte del siniestro, fueron evacuados de inmediato, por lo que no se reportan personas lesionadas.
Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora