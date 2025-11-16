¡Síguenos!
Abandonan vehículo en llamas al norte de Sonora; investigan posible agresión a tripulantes

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes iniciaron las pesquisas correspondientes para determinar el origen del incendio

Santa Cruz, Sonora.- Las autoridades estatales y municipales iniciaron una investigación tras el hallazgo de un vehículo completamente calcinado y abandonado en el municipio de Santa Cruz, Sonora. El descubrimiento tuvo lugar ayer sábado 15 de noviembre en un camino de terracería entre las localidades de San AntonioSan Lázaro. Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al sitio en respuesta a un reporte ciudadano.

Al llegar al sitio, confirmaron la presencia de una vagoneta de cuatro puertas, color gris, cuyas características sugieren que podría tratarse de un modelo Chevrolet Trail Blazer o Nissan Pathfinder. El vehículo se encontraba sin personas en su interior y la severidad de los daños por el fuego impidió la localización de las placas de circulación o el número de serie visible, elementos cruciales para su identificación inmediata.

Los primeros respondientes, pertenecientes a la Seguridad Pública Municipal, procedieron a asegurar el perímetro para preservar la escena. Asimismo, se notificó del incidente al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) para el registro y coordinación correspondiente, así como a los mandos superiores de la corporación. Actualmente, el caso se encuentra en una fase de investigación.

Peritos realizan el análisis del vehículo y del lugar, con el objetivo de determinar el origen y la causa del incendio. Las indagatorias se centrarán en la búsqueda de números de identificación para rastrear el historial del automóvil y verificar si existe algún reporte de robo asociado. Como medida preventiva, se reforzó la vigilancia en los caminos aledaños y las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que pueda contribuir a esclarecer este suceso, se comunique al número de emergencias 911.

Cabe recordar que el pasado lunes 10 de noviembre, alrededor de las 10:30 horas, se registró un incendio en la bodega del DIF del municipio de Ures, ubicada en las calles Lafontaine y Sonora. Junto a este lugar se encontraban aproximadamente 50 menores de edad, quienes, tras el reporte del siniestro, fueron evacuados de inmediato, por lo que no se reportan personas lesionadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora

