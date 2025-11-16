Activan búsqueda de Yomaira, desaparecida al norte de Sonora; requiere tratamiento médico

Ímuris, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Sonora, en conjunto con organizaciones civiles y residentes del municipio de Ímuris, Sonora, inició un operativo de búsqueda y solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Yomaira Elizalde, de 39 años de edad. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la mujer fue vista por última vez el martes 11 de noviembre de 2025.

La información proporcionada por la asociación local CR Femenil A. C. Ímuris, a la cual pertenece la fémina, detalla la cronología de los hechos. Ese día, acudió a una consulta médica en el centro de salud de la comunidad y, posteriormente, se dirigió a un supermercado en compañía de dos colaboradoras de la misma fundación. Según los testimonios, sus acompañantes se ocuparon brevemente de otros asuntos dentro del establecimiento.

Al no encontrarlas a la salida, Yomaira habría decidido emprender el camino de regreso a su domicilio a pie, pero lamentablemente, nunca llegó a su destino. Sus compañeras, al percatarse de su ausencia, iniciaron una búsqueda en la tienda y en comercios aledaños sin obtener resultados positivos. La preocupación por su bienestar es considerable, ya que sus familiares y la organización revelaron que Yomaira es una "paciente dual".

Descripción física

Esto implica la necesidad de recibir medicación de manera diaria y controlada para mantener su salud estable. Para facilitar su identificación, la Comisión de Búsqueda emitió una ficha con sus datos generales. Yomaira Elizalde, nació el 9 de junio de 1986, en Estados Unidos, de tez blanca, complexión robusta, estatura de 1.65 metros y peso aproximado de 90 kilos. Tiene el cabello teñido, de largo mediano y liso, y sus ojos son de color café y grandes.

Como señas particulares se destaca un lunar en la mejilla izquierda y un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen de dos corazones. Las autoridades hacen un llamado a la población para que cualquier persona que cuente con información veraz sobre su paradero se comunique a la línea de la Comisión de Búsqueda de Sonora, al teléfono 662 229 7369, o al correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui