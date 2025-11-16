Agresión armada en Ciudad Obregón: Sicarios dan muerte a un joven en la colonia Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo 16 de noviembre corporaciones de seguridad y de emergencia respondieron a un reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona norte de Ciudad Obregón. El suceso, ocurrido aproximadamente a las 21:00 horas en la colonia Cajeme, resultó en el fallecimiento de un joven. Los hechos tuvieron lugar sobre la calle María Greever, entre Mariano Matamoros, cerca de un complejo deportivo.

Según la información recabada en el lugar, la víctima, identificada extraoficialmente con el nombre de Carmelo, de 18 años de edad, fue agredido por individuos que le dispararon en repetidas ocasiones. Residentes de la zona alertaron a los servicios de emergencia, lo que movilizó a una unidad de paramédicos. Al llegar, el personal procedió a valorar al joven; sin embargo, se determinó que ya no contaba signos vitales, confirmando su deceso en el lugar.

En respuesta al llamado, se desplegó un operativo de distintas autoridades. Agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) establecieron un perímetro para resguardar la escena y permitir el trabajo de los especialistas. Posteriormente, peritos de la AMIC arribó para realizar el procesamiento del área, así como el levantamiento de indicios balísticos y otras pruebas que serán integradas a la carpeta de investigación.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley que ayudará a conformar su identidad y establecer la causa exacta de muerte. Hasta el momento no se tiene información sobre los responsables de la agresión, quienes lograron darse a la fuga.

La persona acribillada quedó tendida sobre la calle

Cabe mencionar que durante la mañana de este mismo domingo se registró una otra agresión armada en Ciudad Obregón, la cual desafortunadamente cobró la vida de una mujer. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Nueva Galicia, ubicada al sur de la cabecera municipal de Cajeme, donde sicarios no identificados privaron de la vida a una persona del sexo femenino y luego se dieron a la fuga, logrando escapar.

Fuente: Tribuna del Yaqui