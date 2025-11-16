Balacera en Nuevo León: Joven resulta herido de gravedad tras recibir disparo en la cabeza

Guadalupe, Nuevo León.- La tarde del domingo 16 de noviembre de 2025 se registró una agresión armada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, la cual dejó como saldo a un joven gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza. Trascendió que el violento hecho ocurrió a plena luz del día, generando preocupación entre los vecinos del sector y personas que transitaban por la zona, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el ataque se reportó alrededor de las 14:00 horas y tuvo lugar en el cruce de las calles Piedra Azul y Piedra Blanca, en la colonia Nuevo Almaguer. A su llegada, personal médico acudió al lugar y le brindaron los primeros auxilios al afectado, quien fue identificado preliminarmente como Francisco Elizerio 'N.', de 22 años de edad, y trasladado de urgencia a un hospital cercano.

De manera extraoficial, habitantes del área señalaron que el punto donde ocurrió el ataque es conocido por vecinos como un sitio relacionado con la venta de droga, y mencionaron que el joven podría tener presuntos vínculos con actividades delictivas. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron el atentado, por lo que procedieron a acordonar el perímetro, mientras que efectivos del Ejército Mexicano montaron un operativo en las calles cercanas para reforzar la seguridad y apoyar en el resguardo del área. Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación.

En otro caso ocurrido en el municipio de Guadalupe, una riña familiar terminó en triple homicidio cuando dos esposos identificados como Estela 'N.', de 54 años, y Ricardo 'N.', de 58 años, comenzaron a discutir y posteriormente se atacaron con un arma blanca. La hija de ambos, identificada como Tania Abigail 'N.', quien también perdió la vida, solicitó apoyo de sus familiares luego de que la situación escalara en un domicilio ubicado en la colonia Villas de San Sebastián.

Fuente: Tribuna del Yaqui