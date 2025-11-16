Balacera a plena luz del día deja una víctima en Ciudad Obregón: Asesinan a mujer en la Nueva Galicia

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este domingo 16 de noviembre se registró una nueva agresión armada en Ciudad Obregón, la cual desafortunadamente cobró la vida de otra persona. Los hechos ocurrieron en la colonia Nueva Galicia, ubicada al sur de la cabecera municipal de Cajeme, donde sicarios no identificados privaron de la vida a una persona del sexo femenino. La víctima ya fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes, el lamentable asesinato ocurrió alrededor de las 8:00 horas de este domingo, cuando vecinos del sector reportaron a través de una llamada al 911 haber escuchado múltiples disparos de arma de fuego. A la brevedad, autoridades de los tres niveles de gobierno activaron el llamado Código Rojo y se desplegaron en el sitio.

Finalmente, encontraron la escena del crimen en un terreno baldío que se encuentra sobre la calle Versalles entre Misioneros y Moctezuma, donde una mujer estaba tendida entre la maleza después de haber sida atacada a disparos por sujetos no identificados. Desafortunadamente, paramédicos de la Cruz Roja nada pudieron hacer, ya que determinaron que la víctima falleció en el mismo lugar de la agresión, al no superar las heridas producidas por los proyectiles.

Después de unos minutos, familiares de la mujer acudieron al lugar y la identificaron como Nayomi B. H., de 33 años de edad. Ella se convirtió en la segunda fémina asesinada en lo que va del mes de noviembre en el municipio de Cajeme. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el móvil del terrible crimen y tampoco se sabe si ya hubo personas detenidas por estos lamentables hechos.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió hasta el mencionado fraccionamiento para hacerse cargo del levantamiento de la evidencia balística, así como de trasladar el cuerpo hacia las instalaciones de la Semefo para la necropsia de ley. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) por su parte, se encargó de comenzar con las diligencias correspondientes. Se espera que dentro de pronto, se compartan avances en el caso.

