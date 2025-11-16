Ciudad Obregón: FUERTE accidente moviliza a las autoridades; confirman una víctima hospitalizada

Ciudad Obregón, Sonora.- Los accidentes siguen a la orden del día en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. La noche de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia se movilizaron en inmediaciones del Plano Oriente luego de que se reportara un fuerte choque entre vehículos particulares. Este siniestro, por desgracia, dejó varios lesionados.

De acuerdo con los primeros de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 15 de noviembre de 2025, en inmediaciones de la colonia Benito Juárez (conocida antes como el Plano Oriente), justo en el crucero de la calle Francisco I. Madero y Ejido. Se detalló que dos vehículos particulares colisionaron entre sí por causas aún no especificadas, aunque se apuntó que uno de los involucrados presuntamente circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Testigos que vieron el choque dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a los pasajeros de los vehículos. Información extraoficial apuntó que al menos tres resultaron lesionados, y que uno más tuvo que ser llevado a un nosocomio.

En la zona del siniestro se reportó una riña entre los protagonistas del siniestro, por lo que autoridades tuvieron que intervenir. En tanto, el perímetro quedó resguardado mientras se realizaban las maniobras de rescate y se atendían a las víctimas. Las identidades de los involucrados no fueron reveladas a medios de comunicación.

#Seguridad | Golpe al crimen en CDMX: Cae Brandon 'N', generador de violencia, relacionado con FEMINICIDIO uD83DuDEA8uD83DuDEBAhttps://t.co/xPZFwK7BFM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Debido a la gravedad del asunto, el caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), aunque se desconoce si alguno de los involucrados terminó detenido. Las autoridades hicieron un llamado a la población para circular con precaución, en especial en la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui