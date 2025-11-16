Domingo FATAL: Muere joven al caer su vehículo al canal en Providencia en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un trágico accidente ocurrió la madrugada de este domingo 16 de noviembre de 2025; en este, un joven hombre perdió la vida al caer su vehículo a un canal de la comisaría de Providencia, al poniente de Ciudad Obregón; aquí los detalles de los hechos.

El accidente sucedió alrededor de las 03:10 horas de este domingo en el Canal Bajo, cuando a la altura de la calle Base Benito Juárez, el automóvil del joven cayó al cuerpo de agua y, por el impacto, el joven perdió la vida. La joven víctima fue identificada como Gustavo Adolfo V. A., de 29 años. El vehículo es un Ford Mustang de modelo atrasado, color blanco, que quedó sin vidrio en la parte frontal.

De acuerdo con los primeros peritajes e información extraoficial, se presume que el conductor podría haber estado manejando bajo los efectos del alcohol, pero no está confirmado. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme acudieron al llamado para apoyar en las labores de investigación y comenzar con la elaboración del informe correspondiente; además, se requirió de la presencia de una grúa. Al sitio también acudieron personas del Servicio Médico Forense (Semefo) para trasladar el cuerpo del joven al área de medicina legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para realizar la autopsia de ley.

Vehículo cae al dren por esquivar un perro

En otro hecho similar se registró un accidente que dejó cinco personas lesionadas, entre las que se incluyen tres mujeres. Ocurrió la madrugada del pasado sábado 15 de noviembre de 2025 cuando un vehículo Neón, color rojo, cayó también dentro de un dren que se encuentra a un costado de la carretera 300 a las afueras de Ciudad Obregón, esto en el tramo comprendido entre la carretera Kino y calle Meridiano.

De acuerdo con la información de los hechos, el conductor perdió el control del vehículo cuando intentó esquivar a un perro y posteriormente cayó al cuerpo de agua. Se dijo que los lesionados estaban regresando de la localidad de Pueblo Yaqui, donde estaban trabajando como meseros en un evento social; todos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, ninguno se encuentra grave.

Fuente: Tribuna del Yaqui