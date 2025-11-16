Dos personas muertas y cinco lesionadas tras fuerte choque en carretera de Ahome, Sinaloa

Ahome, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este domingo 16 de noviembre de 2025 se registró un trágico accidente automovilístico sobre la carretera estatal Libramiento Oriente, a la altura del ejido Campo 35, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa. El percance dejó un saldo preliminar de dos personas muertas, incluida una mujer, y cinco lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad de Los Mochis.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, una camioneta Nissan Pathfinder y una camioneta Ford Ranger, color tinto, protagonizaron el incidente vial. Trascendió que el conductor de la Ford Ranger, en la que viajaban varias personas en el área de la caja, perdió el control y la unidad terminó en el interior del canal Lateral 19, mientras que el otro vehículo implicado quedó en la división de ambos carriles en dicho tramo carretero.

Con respecto a los fallecidos, extraoficialmente se identificó a una mujer como María Fernanda 'V.', de 28 años de edad, y un hombre como Rubén Alejandro 'T.', de 39 años, este último falleció en la clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando recibía atención médica especializada. Los heridos fueron identificados como Dariana Lizbeth 'G.', David 'E.', José Lino 'G.', Esthela 'B.' y Rubén 'T.', quienes fueron ingresados a distintos nosocomios.

Bomberos de Los Mochis, Protección Civil Estatal y paramédicos de Cruz Roja se movilizaron hacia la ubicación para brindar los primeros auxilios a los lesionados, a quienes posteriormente trasladaron al Hospital General de Los Mochis y la clínica 49 del IMSS. Por su parte, agentes de Tránsito Municipal de Ahome, así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acordonaron la zona y controlaron la circulación en el sector.

Una vez que se confirmó la muerte de la fémina en el lugar de los hechos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes y de recabar los indicios para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, una funeraria de guardia realizó el levantamiento y traslado del cuerpo de María Fernanda 'V.' para practicarle las pruebas de ley y luego entregarlo a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui