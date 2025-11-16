En pleno Buen Fin 2025, hombres armados irrumpen en Sam's Club y ejecutan violento atraco

Acapulco, Guerrero.- La tarde de este sábado, se vivieron momentos de pánico y angustia al interior de una tienda Sam's Club (perteneciente a la cadena de Walmart) en el Puerto de Acapulco (estado de Guerrero), luego de que sujetos armados, hasta ahora no identificados ni detenidos, irrumpieran en el inmueble y asaltaran a una cajera en pleno Buen Fin 2025. Por fortuna, este hecho violento no dejó víctimas heridas ni mortales.

De acuerdo con el reporte emitido a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), el robo ocurrió ayer, sábado 15 de noviembre de 2025, alrededor de las 18:41 horas, tiempo local, en la sucursal que se ubica sobre la avenida Farallón. Información inicial reveló que al menos dos hombres armados, cuyas identidades se desconocen, entraron al área de cajas sin ser interceptados.

Por estos hechos violentos aún no se confirman detenidos. Foto: Facebook

Ahí amagaron a una empleada con sus armas de fuego y le exigieron el dinero que tenía bajo resguardo. En ese momento, decenas de clientes realizaban compras, lo que generó tensión y desorden en el establecimiento. Ante el miedo de resultar herida o muerta, la trabajadora de Sam's Club entregó el efectivo. Los presuntos criminales lo tomaron y huyeron a toda velocidad de la tienda.

Testigos indicaron que ambos sujetos actuaron con rapidez y sin ocultar que portaban armas. Si bien no han sido identificados, se sabe cómo lucían: Uno vestía una playera roja y el otro una playera negra de manga larga; los dos llevaban gorras negras y se estima que eran hombres de aproximadamente 40 años, de complexión robusta. De inmediato se activó el Código Rojo en el sector, a lo que se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guerrero.

#Seguridad | La búsqueda acabó: Hallan a Dulce Anahí tras ocho días desaparecida en Ciudad Obregón uD83DuDEA8uD83DuDEBAhttps://t.co/EBriOGZvzu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Las corporaciones realizaron un recorrido en los alrededores con la intención de localizar a los responsables; sin embargo, hasta la noche del sábado no se reportaban personas detenidas ni mayores avances en la búsqueda. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) señaló que continúa con la revisión de cámaras dentro y fuera de la tienda para identificar la ruta de escape de los asaltantes y determinar si hubo más personas involucradas. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui