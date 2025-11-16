Encuentran cuerpo de hombre en carretera de Hermosillo; estaba embolsado y enterrado en fosa

Hermosillo, Sonora.- Durante una jornada de búsqueda realizada este domingo 16 de noviembre, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizó el hallazgo de un cuerpo en una zona despoblada del municipio de Hermosillo. El descubrimiento tuvo lugar en un punto cercano al kilómetro 18.5 de la Carretera 26, al surponiente de la capital sonorense, según confirmó el grupo de búsqueda, mediante sus redes sociales.

El colectivo, que realiza labores de rastreo de manera periódica, informó que los restos se encontraron enterrados y envueltos en plástico de color negro. Como parte del protocolo para facilitar una posible identificación, el colectivo compartió una serie de características distintivas de la persona localizada. Se trata de un hombre de complexión delgada y estatura alta, quien vestía pantalón de mezclilla y calcetines de la marca Wilson.

Entre los detalles más importantes que podrían se encuentra la presencia de tatuajes en la zona del pecho y un rosario con un escapulario de la Virgen de Guadalupe que portaba al momento del hallazgo. La jornada de búsqueda contó con el acompañamiento y resguardo de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y la Guardia Nacional.

Dichas autoridades aseguraron el perímetro para el debido procesamiento de la escena del crimen. Los restos fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para su traslado al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense. Ahí se efectuarán los análisis periciales y genéticos correspondientes para determinar de manera oficial la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.

El colectivo hizo un llamado a las familias que tengan un ser querido desaparecido con características similares a que acudan a la Fiscalía para solicitar información y proporcionar las muestras genéticas necesarias para la comparativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui