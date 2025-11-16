Fatal accidente en Navojoa: Motociclista pierde la vida y termina a un costado de un panteón

Navojoa, Sonora.- Durante la mañana de este domingo 16 de noviembre de 2025 se registró un accidente de tránsito en la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo, perteneciente al municipio de Navojoa, Sonora, en donde se reportó la muerte de un motociclista. En un primer informe se indicó que el hoy occiso, cuya identidad por el momento se desconoce, quedó tendido en plena vía pública, por lo que se solicitó apoyo de las autoridades y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con datos preliminares recabados por medios locales, el percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas y tuvo lugar sobre la avenida Emiliano Zapata, a la altura del Panteón Las Piedritas. Los vecinos del sector reportaron la presencia de una persona tendida a un costado del cementerio, es por ello que se desplegó un operativo de seguridad en la zona. A su llegada, personal médico confirmó que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal de Navojoa se movilizaron al sitio y, una vez que se constató el deceso del sujeto, procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla. A pesar de que se no ha revelado la identidad del fallecido, extraoficialmente se dijo que se trata de una personal del sexo masculino de entre 45 y 50 años de edad. Hasta el momento se desconocen los detalles en torno a este lamentable accidente vial.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

Los agentes se dedicaron a realizar las primeras indagatorias del caso para determinar las causas exactas del siniestro. Tras concluir con las diligencias correspondientes, las autoridades ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo para que se le practiquen las pruebas de ley, para posteriormente entregarlo a sus familiares. A lo largo de los últimos días, la localidad de San Ignacio Cohuirimpo ha sido escenario de otros incidentes de este tipo.

La noche del sábado 15 de noviembre, la mencionada comunidad fue testigo de otro lamentable hecho automovilístico, el cual ocurrió a la altura del sifón ubicado sobre el camino que conecta con la comunidad de Sapomora. En el lugar se reportó que una camioneta Chevrolet Silverado terminó en el interior de un canal de riego cuando, por razones desconocidas, el conductor perdió el control del volante y se salió del camino.

#Seguridad | FUERTE accidente en el sur de Sonora: Camioneta 'aparece' dentro de canal; el conductor no ha sido localizado uD83DuDEA8https://t.co/VN7WCDUgPi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui