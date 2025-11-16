Feminicidio en Jalisco: Sicarios irrumpen en vivienda y matan a balazos a una joven de 22 años

Tlaquepaque, Jalisco.- La mañana de este domingo 16 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la colonia Lomas del Tepeyac, luego de que se reportara una agresión armada al interior de una vivienda: sicarios irrumpieron en el domicilio y mataron a una joven, quien presuntamente tenía un adeudo relacionado con drogas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este domingo 16 de noviembre, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, en una casa ubicada en el cruce de las calles Jazmín y Gladiola, en la colonia ya mencionada del municipio de Tlaquepaque. Según testigos, dos hombres armados ingresaron al domicilio y agredieron directamente a la víctima, una mujer de aproximadamente 22 años de edad.

Supuestamente, los agresores señalaron que la joven tenía una deuda pendiente, por lo que llegaron al sitio y exigieron el pago de una presunta deuda vinculada al consumo de drogas. Tras amenazarla, le habrían disparado en el tórax. Posteriormente, los criminales escaparon del domicilio llevándose una pantalla de televisión. El ataque generó pánico entre los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Rápidamente se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, quienes intentaron brindarle atención médica a la víctima; sin embargo, señalaron que la joven ya no presentaba signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul.

La escena fue acordonada por elementos municipales mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGE) iniciaban con la recolección de indicios. En el sitio se localizó un casquillo calibre 9 milímetros (mm) que podría corresponder al arma utilizada en la agresión. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo a sus instalaciones para practicar la autopsia de ley.

Por protocolo, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación bajo la clasificación de feminicidio, aunque serán las indagatorias las que determinen la tipificación final.

