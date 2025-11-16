Fiscalía de Sonora CONFIRMA 9 lesionados de GRAVEDAD por trágico accidente en Bácum; chofer es detenido

Bácum, Sonora.- Después de que TRIBUNA te diera a conocer este domingo 16 de noviembre sobre un trágico accidente registrado sobre la Carretera Federal México 15, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó más sobre los hechos y precisó la información. Aunque en un principio se habló solo de ocho lesionados, la FGJES informó que en realidad se trata de nueve personas que se encuentran graves.

Mediante un boletín, la FGJES informó que se investiga el hecho de tránsito en donde se suscitó un volcamiento en el kilómetro 24+900 del tramo Loma de Bácum, en donde participaron 13 personas que viajaban a bordo de un vehículo de transporte laboral perteneciente a una empresa constructora.

La dependencia indicó que en el lugar fue localizada una camioneta Nissan NP300 volcada, cuyo conductor permanece bajo custodia en un hospital mientras recibe atención médica. Según lo informado por la FGJES, el conductor habría perdido el control del volante, provocando el incidente. "Nueve personas resultaron lesionadas, varias de ellas de gravedad; entre los diagnósticos reportados se encuentran traumatismos craneoencefálicos severos y moderados, politraumatismos, policontusiones y una fractura; todos ya reciben atención hospitalaria", cita el boletín compartido.

También dieron a conocer que tres ocupantes más se retiraron por sus propios medios hacia Vícam, y uno fue atendido en el lugar por golpes leves y también se retiró por cuenta propia, integrando un total de trece personas que se dirigían desde Huatabampo, donde realizaban labores de aplicación de chapopote en canales. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el conductor quedó en calidad de detenido por delito culposo con motivo de tránsito de vehículo y será puesto a disposición del agente del Ministerio Público de Bácum para determinar su situación jurídica.

Por último, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y garantizar la atención a las víctimas de este hecho que sucedió en plena carretera.

