FUERTE accidente en Sonora: Camioneta 'aparece' dentro de canal; el conductor no ha sido localizado

Navojoa, Sonora.- La noche de este sábado 15 de noviembre, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en inmediaciones de la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, en el municipio de Navojoa, luego de que se alertara sobre un vehículo que había terminado dentro de un canal de riego. El presunto responsable de este siniestro habría 'desaparecido'.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 15 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, a la altura del sifón ubicado sobre el camino que conecta con la comunidad de Sapomora. Según la información inicial, una camioneta Chevrolet Silverado de color azul salió del camino por razones aún desconocidas y cayó directamente al canal, quedando parcialmente sumergida.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Las autoridades investigan las causas del siniestro. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena elementos del Heroico cuerpo de Bomberos de Navojoa, quienes revisaron el área y confirmaron que no había personas atrapadas dentro de la unidad. Sin embargo, tampoco localizaron al conductor, por lo que se retiraron tras asegurar que no existía riesgo inmediato para los vecinos.

Minutos después, agentes de la Policía Municipal de Navojoa acudieron al sitio para continuar con las labores correspondientes. Con apoyo de una grúa, iniciaron el retiro de la camioneta siniestrada. La ausencia del conductor generó incertidumbre, aunque las autoridades presumen que huyó tras el percance. A la fecha de publicación de esta nota, su identidad permanece sin confirmar y se desconoce si resultó lesionado.

#Seguridad | Golpe al crimen en CDMX: Cae Brandon 'N', generador de violencia, relacionado con FEMINICIDIO uD83DuDEA8uD83DuDEBAhttps://t.co/xPZFwK7BFM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

El caso quedó bajo investigación para esclarecer las causas que provocaron que el vehículo terminara en el canal y para dar con el responsable. Hasta el momento no se han ofrecido actualizaciones oficiales sobre su paradero. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya investiga este siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui