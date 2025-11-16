Fuerte choque deja dos mujeres muertas y tres heridos en Saltillo; todos iban alcoholizados

Saltillo, Coahuila.- Durante las primeras horas de este domingo 16 de noviembre de 2025, un fuerte accidente de tránsito dejó como saldo preliminar a dos personas muertas y tres lesionadas al sur del municipio de Saltillo, Coahuila. El percance se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección al oriente y presuntamente fue ocasionado por un Volkswagen Jetta, en donde viajaban cinco personas aparentemente en estado de ebriedad.

De acuerdo con información recabada por El Siglo de Torreón, las primeras investigaciones arrojaron que, a la altura de la colonia Valle Dorado, el vehículo referido intentó incorporarse a la lateral y fue en ese momento cuando perdió el control del volante a causa del exceso de velocidad. Trascendió de forma preliminar que la unidad era conducida por una mujer, quien estaba acompañada por tres féminas y un hombre, todos supuestamente bajo los efectos del alcohol.

El automóvil se subió al camellón central y posteriormente se impactó de frente contra la base de concreto de un señalamiento, para finalmente salir proyectado a la entrada del deprimido. Testigos del hecho dieron aviso a las autoridades y cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, es por ello que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron hacia la ubicación a bordo de tres ambulancias.

A su llegada, el personal médico comenzó a valorar a las víctimas y confirmó que dos mujeres, identificadas como Adasa Abigail 'N', de 25 años de edad, y Laura Eugenia 'N', de 37 años, ya no contaban con signos vitales. En tanto, la unidad quedó prensada y el resto de tripulantes se encontraba al interior de la misma, presentando lesiones de gravedad, por lo cual se solicitó apoyo de elementos del Cuerpos de Bomberos.

Una vez en el lugar, los socorristas lograron liberar el cuerpo de la conductora con ayuda de un equipo hidráulico, así como el de los otros acompañantes, quienes fueron trasladados al Hospital General de Saltillo. Finalmente, personal de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila se encargó de las diligencias correspondientes del caso y ordenó el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo).

