FUERTE VIDEO: Explosión en taquería de Mazatlán deja tres muertos y dos heridos

Mazatlán, Sinaloa.- La noche de este sábado 15 de noviembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sinaloa, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en la zona turística de Mazatlán luego de que se reportara una fuerte explosión dentro de un establecimiento de alimentos. Por desgracia, este siniestro dejó al menos tres víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 15 de noviembre, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en una taquería ubicada en la colonia Palos Prietos, frente a la Avenida del Mar, uno de los corredores más transitados del puerto. Se detalló que un incendio en el interior del local alcanzó los tanques de gas, ocasionando un estallido que se escuchó a varias cuadras.

Autoridades se movilizaron para atender el siniestro. Foto: Facebook

Tras la detonación, el negocio fue consumido rápidamente por las llamas, lo que obligó a la inmediata movilización de cuerpos de auxilio. Elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos de Mazatlán, Policía Municipal y Tránsito arribaron al área para iniciar labores de control del siniestro, así como el cierre preventivo de la vialidad para evitar riesgos a peatones y automovilistas. Las brigadas trabajaron en la sofocación del fuego y en la revisión del inmueble, cuya estructura quedó severamente dañada por el estallido.

Paramédicos atendieron en el sitio a varias personas afectadas por quemaduras y la intensa radiación del calor. Más tarde, autoridades confirmaron en la zona la muerte de tres personas, mientras que dos más fueron trasladadas a un hospital cercano con lesiones de consideración. Las víctimas fueron encontradas dentro y fuera del negocio, presumiblemente empleados y clientes que se encontraban en el área cuando ocurrió la explosión.

Personal de la Vicefiscalía Regional acudió para iniciar las diligencias correspondientes, entre ellas la recolección de indicios y entrevistas con testigos. La dependencia será la encargada de determinar las causas precisas del siniestro, así como el estado en el que se encontraban las instalaciones y los tanques de gas al momento de la tragedia. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui