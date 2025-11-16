Fuertes balaceras generan una intensa movilización policial en calles de Villa Juárez, Sonora

Villa Juárez, Sonora.- Este domingo 16 de noviembre de 2025, vecinos de la localidad de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Benito Juárez, Sonora, vivieron momentos de pánico al presenciar una serie de enfrentamientos armados en la zona urbana del sector. A través de redes sociales, usuarios y medios locales compartieron videos para evidenciar la magnitud de la situación, motivo por el cual se desplegó un fuerte operativo en la zona.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron a las 12:00 horas aproximadamente, cuando sujetos armados protagonizaron fuertes balaceras en diferentes calles de la mencionada comunidad. Hasta el momento de la publicación de esta nota periodística, ninguna autoridad local o estatal ha confirmado si estos violentos hechos dejaron como saldo a personas fallecidas, lesionadas o detenidas.

Elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se movilizaron hacia la zona para contener las balacera y salvaguardar la integridad de los ciudadanos. En medio del hermetismo que existe en torno a esta situación, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno se mantienen desplegando operativos de seguridad en distintas calles de Villa Juárez.

Reportan enfrentamientos armados en la zona urbana de Villa Juárez, Sonora.

De forma extraoficial, testigos señalaron a medios de comunicación que se escucharon ráfagas y que vehículos particulares resultaron con daños debido a las detonaciones de arma de fuego. Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargue de las respectivas investigaciones en este caso y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización que surja al respecto.

Agresión armada en Ciudad Obregón

En otro caso registrado la mañana de este domingo en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, una mujer identificada como Nayomi B. H., de 33 años de edad, fue ejecutada a balazos en un parque ubicado en la colonia Nueva Galicia. Los primeros reportes indican que la víctima se encontraba caminando cuando fue atacada en el área situada en las calles Versalles y Misioneros, hasta donde arribó personal médico y autoridades, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

#Seguridad | Balacera a plena luz del día deja una víctima en Ciudad Obregón: Asesinan a mujer en la Nueva Galicia uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83DuDD2B??https://t.co/wGr8VUojJ7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui