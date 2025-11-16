Golpe al crimen en Culiacán: Autoridades detienen a dos presuntos generadores de violencia

Culiacán, Sinaloa.- La mañana del sábado 15 de noviembre de 2025, corporaciones federales y estatales desplegaron un operativo en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán (estado de Sinaloa), donde lograron la detención de dos hombres armados que presuntamente portaban equipo táctico y armas de alto poder. La intervención formó parte de los patrullajes de prevención que mantienen activos las autoridades en zonas identificadas con actividad delictiva.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron a un individuo parado junto a una camioneta Ford Escape blanca. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir hacia un terreno baldío, pero fue detenido metros adelante por personal de seguridad. Presuntamente, los masculinos serán generadores de violencia ligados a un grupo criminal de la zona.

#Seguridad | En pleno Buen Fin 2025, hombres armados irrumpen en Sam's Club y ejecutan violento atraco uD83DuDED2uD83DuDEA8https://t.co/LepGCWdg3c — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Mientras tanto, en el interior del vehículo los agentes encontraron a un segundo hombre, quien también fue arrestado sin que se registraran enfrentamientos. Ambos fueron asegurados de inmediato para realizar la inspección del área.

Armas y equipo asegurado en el lugar

Tras la revisión del vehículo, las autoridades localizaron dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, siete cargadores abastecidos, un casco balístico, un chaleco balístico con placas y la camioneta donde se ocultaba uno de los detenidos. Todo el material quedó bajo resguardo oficial como parte de la evidencia.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), a través del GOES de la Policía Estatal Preventiva, así como personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía del Estado, quienes se coordinaron para asegurar la zona y trasladar a los dos hombres.

#Seguridad | FUERTE VIDEO: Explosión en taquería de Mazatlán deja tres muertos y dos heridos uD83DuDE92uD83DuDD25https://t.co/ZukcC0QqRY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Tanto los implicados como el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. La autoridad ministerial abrirá una carpeta de investigación para establecer si hay relación con actividades delictivas en la región. Cualquier novedad sobre este golpe al crimen en Sinaloa será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui