Héctor Luciano estaba en el sillón de su domicilio y sicarios lo asesinaron al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este domingo 16 de noviembre de 2025, un hombre fue ejecutado a balazos en el interior de un domicilio de la colonia Los Huizaches, ubicada al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De forma preliminar, familiares del fallecido lo identificaron como Héctor Luciano 'N.', de 45 años de edad, quien se encontraba sentado en un sillón al momento de ser ultimado por un grupo armado que irrumpió en su vivienda.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron en una residencia que se sitúa sobre la calle Mina de Mazonique, esquina con José López Portillo, en la mencionada demarcación. Una vez cometido el crimen, los sujetos armados escaparon de la zona con rumbo desconocido y hasta el momento se desconocen los datos sobre los agresores, así como el rumbo hacia donde huyeron.

Los datos precisan que el reporte se registró alrededor de las 11 de la mañana de este domingo, cuando el servicio de emergencia 911 fue notificado sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en un inmueble que se localiza por la calle Mina de Mazonique, entre José López Portillo y Luis Echeverría Álvarez, también conocida como la avenida Patriotismo o ruta del camión Huizaches, al sur de la ciudad", detalló el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94 Ejecutan a un hombre en Los Huizaches de #Culiacán.



Los hechos se registraron en un domicilio ubicado muy cerca de la avenida donde se instala el tradicional Tianguis de Los Huizaches. pic.twitter.com/DwpQnEULPo — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 16, 2025

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como del Ejército Mexicano, se movilizaron al sitio y confirmaron la presencia del individuo con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos de Cruz Roja también acudieron al llamado para auxiliar a la víctima; sin embargo, minutos más tarde confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el perímetro con cinta amarilla.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargó de los trabajos de campo para recabar los indicios en la escena del crimen. Por su parte, agentes investigadores de la dependencia estatal realizaron las averiguaciones previas para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDEA8??Un hombre fue asesinado a balazos, durante la mañana de hoy, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Los Huizaches, en Culiacán. pic.twitter.com/wXtxEpRjlQ — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui