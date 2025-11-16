Homicidio de aficionado de Chivas: Cae segundo implicado en ataque contra menor en Zapopan

Zapopan, Jalisco.- Las autoridades judiciales han dictado la vinculación a proceso de Julio Alberto 'N', el segundo detenido en relación con el asesinato de un menor de 16 años de edad, conocido como Lalito, ocurrido el pasado 24 de octubre en el municipio de Zapopan, Jalisco. El imputado enfrentará un proceso penal formal por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Durante la audiencia celebrada recientemente, el juez de control determinó que existían elementos suficientes presentados por la Fiscalía del Estado para iniciar el juicio. Como medida cautelar, se le impuso a Julio Alberto 'N' la prisión preventiva por un periodo de 2 años. Este plazo permitirá a la Fiscalía estatal efectuar la investigación complementaria, recabar más pruebas y fortalecer el caso antes de llegar a una sentencia definitiva.

La detención de este segundo sospechoso se efectuó el pasado 13 de noviembre, como resultado de las labores de inteligencia e investigación que lo identificaron como uno de los posibles participantes en la agresión que resultó en la muerte del adolescente y dejó a otros dos jóvenes heridos. Este avance se suma a la captura de José Manuel 'N', realizada el 1 de noviembre, quien fue el primer individuo procesado por los mismos hechos.

uD83DuDCE2 Avance informativo: por la muerte de “Lalito”, un aficionado de las Chivas, otro hombre fue vinculado a proceso uD83DuDEA8



?? En audiencia, se dictó prisión preventiva contra otro de los presuntos responsables de la muerte de un adolescente. (1-2) pic.twitter.com/Hn9NyHiBqJ — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 15, 2025

Al igual que el segundo implicado, José Manuel 'N' también se encuentra bajo prisión preventiva por 2 años, mientras continúa el desarrollo de las indagatorias. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron cuando un grupo de tres jóvenes se retiraba de una serenata organizada para los jugadores del Club Deportivo Guadalajara. En ese momento, los agresores, entre los que presuntamente se encontraban ambos imputados, descendieron de tres vehículos y atacaron a las víctimas con diversos objetos contundentes.

A consecuencia de la agresión, Lalito perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. La Fiscalía de Jalisco informó que la investigación permanece abierta, ya que las pesquisas iniciales sugieren la participación de al menos catorce personas más en el ataque. En un comunicado, la dependencia reiteró su compromiso de continuar trabajando para identificar y localizar a todos los responsables, con el objetivo de lograr el total esclarecimiento del caso y garantizar la justicia para las víctimas.

Nadie, de ningún equipo puede perder la vida por amar a sus colores… nada te podrá regresar con tu familia, solo puedo decirte que ayer todos en tribuna trabajamos en tu honor… el equipo lo hizo por ti y ganaron tus @Chivas



Vuela alto Lalito… uD83DuDD4A?

uD83DuDE2D???uD83EuDE79uD83DuDE2D???uD83EuDE79uD83DuDE2D pic.twitter.com/NgQaxcrBMd — Soyel_israuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@soyel_isra) October 26, 2025

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que las acciones para dar con el paradero de los demás involucrados no cesarán. "Seguimos en la búsqueda de las otras personas que participaron en la agresión; que quede bien claro que en Jalisco el que la hace la paga", aseguró el mandatario, subrayando la política de cero impunidad de su administración.

Fuente: Tribuna del Yaqui