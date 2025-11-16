Lo acusan de abusar de una menor y amenazarla en Edomex; ya fue detenido en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la ejecución de una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Javier Martín 'N', de 47 años de edad, por su presunta participación en el delito de abuso en agravio de una menor de edad. La detención fue realizada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el Barrio Talabarteros, del mismo municipio de Chimalhuacán.

Según los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan habrían ocurrido el pasado 30 de julio de 2025. En esa fecha, el ahora detenido presuntamente se encontraba en un domicilio particular en compañía de la víctima, circunstancia que habría aprovechado para cometer el ilícito. El informe detalla que, tras el suceso, el individuo habría proferido amenazas contra la menor para disuadirla de denunciar lo ocurrido.

Una vez que la FGJEM tuvo conocimiento del caso a través de la denuncia correspondiente, se activaron los protocolos de atención a víctimas y se dio inicio a las diligencias ministeriales. El Agente del Ministerio Público se encargó de recabar los elementos de prueba necesarios, los cuales fueron presentados ante una Autoridad Judicial para acreditar la probable responsabilidad de Javier Martín 'N' en el delito señalado.

Con base en la evidencia presentada, el juez de control consideró que existían los elementos suficientes para librar la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por los agentes de la PDI. Tras su captura, el investigado fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Allí quedó a disposición de la Autoridad Judicial, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM