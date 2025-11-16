Madre da tremenda golpiza a su bebé de 10 meses en Guaymas: Es vinculada a proceso con su pareja; él grabó los hechos

Guaymas, Sonora.- La noche del pasado 8 de noviembre de 2025 se dio a conocer que una mujer, identificada como Dania Guadalupe 'N', intentó matar a su bebé de 10 meses al darle una tremenda golpieza, por lo cual fue detenida y vinculada a proceso. Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Guaymas, Sonora, en la colonia Popular, y se dio a conocer porque hay un video, en poder de las autoridades, que mostraría el momento en que la mujer golpeaba repetidamente al bebé, lo insultaba y lo sujetaba del cuello mientras el pequeño lloraba.

Por lo mismo, también quedó detenido y vinculado a proceso Alán Edgardo 'N', quien fue testigo de los hechos y se limitó a grabarlos, mientras que la mujer seguía violentando al bebé. De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la vinculación a proceso se realizó en la audiencia inicial correspondiente a la orden de aprehensión ejecutada en contra de ambos, quienes están señalados por maltrato infantil en agravio de un niño de meses de edad.

El Agente del Ministerio Público formuló imputación a ambos acusados; tras valorar los datos de prueba presentados, el juez vinculó a proceso a Dania Guadalupe 'N', mientras que para Alán Edgardo 'N' se concedió la ampliación del término constitucional a 144 horas; a ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Con base en la investigación de la FGJES, el 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 12:00 horas, la mujer se encontraba en el interior de un domicilio de la colonia Popular, en Guaymas, junto con su pareja y su hijo de identidad reservada. En ese lugar, de acuerdo con lo expuesto ante el juez, la imputada realizó diversas acciones que constituyeron agresiones físicas directas contra el menor, ocasionándole lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que pusieron en riesgo su vida.

Por su parte, Alán Edgardo 'N', quien también ejercía deberes de cuidado, presuntamente fue omiso ante la violencia ejercida y se limitó a registrar los hechos en video. El menor, quien se encontraba bajo la patria potestad y cuidado de ambos imputados, recibió atención médica especializada y se encuentra bajo protección institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

