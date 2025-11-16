Marina detiene a siete miembros de la Mayiza y les asegura arsenal a las afueras de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Como resultado de un despliegue táctico en la zona rural del municipio de Culiacán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron la detención de siete personas y el aseguramiento de un importante arsenal, equipo táctico y un vehículo modificado. La operación se inició en respuesta a informes ciudadanos sobre una serie de altercados ocurridos el pasado sábado en la región.

Atendiendo a dichos reportes, las fuerzas federales implementaron recorridos de vigilancia en diversas comunidades, incluyendo El Guasimal, La Noria, Mezquitita, Agua Blanca y El Pozo, así como en los caminos rurales que las conectan. El objetivo de este patrullaje era restablecer la tranquilidad y verificar la situación de seguridad en el área. Durante las labores en la comunidad de El Guasimal, el personal naval recibió información de residentes locales.

Dichas personas les confirmaron la ocurrencia de un altercado previo entre grupos armados rivales. Con base en estos datos, se amplió el perímetro de la operación. Fue en la localidad de El Pozo donde los elementos de la Semar localizaron una camioneta abandonada que presentaba modificaciones estructurales, incluyendo blindaje artesanal y una torreta para montaje de armamento.

El Guasimal, Culiacán, Sinaloa uD83DuDCCD



Nos reportan que La Mayiza / MF sufrió bajas después de toparse con fuerzas federales en los eventos de El Pozo y El Guasimal.



Confirmado detenidos y se habla de que son gente de Güero Reyna-MF entre los capturados uno cercano al Güero Reyna.… pic.twitter.com/CMMOhfd4DW — Ivan (@aic_07) November 16, 2025

En su interior se encontró equipo táctico, cargadores, cartuchos de diversos calibres y material que, según los informes oficiales, podría ser utilizado para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Continuando con la búsqueda en la misma zona, el personal naval ubicó en las inmediaciones del cementerio local a un grupo de siete individuos portando armas de fuego. Se procedió a su detención conforme a los protocolos establecidos.

Se observó que tres de los detenidos presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, lesiones que se presume fueron producto de su participación en los eventos violentos reportados previamente por los habitantes. Las autoridades investigan la posible filiación de los detenidos. Una de las líneas de investigación se centra en las insignias "MF" que se observaron en el vehículo asegurado, las cuales podrían indicar la pertenencia a una célula delictiva específica que opera en la región.

La Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos miembros de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa, tras los enfrentamientos que dejaron cinco civiles muertos. pic.twitter.com/Wb9RnhtJqw — SAMA (@JuanJose_SAMA) November 17, 2025

El material decomisado incluye una variedad de armas largas, como fusiles AK-47, un fusil M4 y una ametralladora M60, además de cientos de cartuchos útiles y componentes para explosivos. Tanto las personas detenidas como el vehículo, el armamento y el resto del material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, donde se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades legales.

Fuente: Tribuna del Yaqui