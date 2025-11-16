Óscar Armando abusó de su propia familiar de 14 años; irá 21 años a prisión de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, como resultado de un proceso de investigación y litigación, se emitió una sentencia condenatoria de 21 años y 2 meses de prisión en contra de Óscar Armando 'N', de 32 años de edad. La resolución judicial lo declara culpable del delito de abuso agravado, cometido en Hermosillo en perjuicio de una menor de 14 años de edad.

El Ministerio Público, a través de la presentación de un sólido acervo probatorio, demostró ante el juez la culpabilidad del sentenciado. La carpeta de investigación estableció que los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia San Luis, de la capital sonorense. El primer ilícito, catalogado como abuso agravado, se registró el 28 de julio de 2024, seguido por otro estos actos, consumado el 4 de agosto de ese mismo año.

Cabe mencionar que ambas personas tienen una relación de parentesco consanguíneo. La investigación ministerial acreditó que Óscar Armando 'N' se valió de la confianza y la autoridad inherentes a su rol familiar para vulnerar la integridad de la adolescente. Esta sentencia es el resultado del trabajo entre peritos, agentes ministeriales y litigantes de la FGJES, quienes siguieron los protocolos para la atención de delitos contra menores.

Con la imposición de esta pena, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso inquebrantable en la protección de la niñez y adolescencia; esta institución no permitirá la impunidad ante los delitos sexuales y continuará trabajando con rigor técnico para obtener las sentencias más altas en derecho procedentes contra quienes atenten contra la integridad de los menores, especialmente aquellos que violan la confianza en el entorno familiar", se lee.

FGJES obtiene sentencia condenatoria de 21 años de prisión contra Óscar Armando “N” por abuso sexual agravado y violación contra menor de edad en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 16 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo una… pic.twitter.com/6h0CvS3VdP — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora