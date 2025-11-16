Rafaguearon su vehículo: Asesinan a balazos a 'El Jerry', creador de contenido de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Dos personas fueron asesinadas la tarde de este domingo 16 de noviembre, víctimas de un ataque armado en una concurrida vialidad de Culiacán, Sinaloa. Se trata de dos masculinos que fueron identificados por sus familiares ante las autoridades ministeriales. Uno de los fallecidos era conocido en el ámbito de las redes sociales como creador de contenido, además de dedicarse a actividades comerciales.

El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 17:00 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el corazón del Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales y administrativas más importantes de la capital sinaloense. Las víctimas fueron identificadas como Gerardo 'N', de 25 años de edad, y Gustavo 'N', de 26 años. Según los primeros informes, ambos residían en el fraccionamiento Valle Alto, al poniente de la ciudad.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los dos jóvenes se desplazaban en dirección de sur a norte a bordo de una camioneta tipo pick up, marca GMC Sierra Denali de modelo reciente y color gris. Fue a la altura de la avenida José Ortiz de Domínguez, en un tramo ubicado frente a un conocido centro comercial y a escasos 250 metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando fueron interceptados por un vehículo desde el cual sujetos armados abrieron fuego en su contra.

La intensidad del ataque fue tal que la camioneta recibió múltiples impactos en la carrocería, los cristales y los neumáticos. El sonido de las detonaciones, descritas por testigos como ráfagas, alertó a los residentes y transeúntes de colonias aledañas como Tierra Blanca, Humaya y la propia zona del Tres Ríos, quienes reportaron el incidente al número de emergencias 911.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que se encontraban en las proximidades fueron los primeros en responder al llamado. Al llegar, encontraron la camioneta aún en marcha, con la transmisión en posición "drive", lo que provocaba que avanzara lentamente sin control. Uno de los militares tuvo que colocar un objeto en una de las llantas para detener por completo su avance y asegurar la escena.

uD83DuDEA8 *Identifican a Jerry, influencer de 25 años, y a Gustavo, de 26, como las víctimas del ataque registrado esta tarde frente a Plaza 4 Ríos en Culiacán. Ambos fueron hallados sin vida dentro de una GMC Sierra. pic.twitter.com/08fcet64ru — Contacto Revista (@ContactoRevist) November 17, 2025

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y personal de la Dirección General de Investigación Pericial de la FGE se presentaron en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes. El área fue acordonada para preservar la evidencia, procediendo al levantamiento de decenas de casquillos percutidos de armas largas de diversos calibres, los cuales fueron asegurados para su análisis balístico como parte de la carpeta de investigación.

El Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento de los cuerpos para su traslado a las instalaciones forenses, donde se les practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas del fallecimiento. Trascendió que el fallecido Gerardo 'N', alias 'El Jerry', utilizaba sus redes sociales para compartir contenido relacionado con su estilo de vida, incluyendo fotografías de la camioneta en la que viajaba al momento del ataque.

#UltimoMinuto || ??Influencer conocido como “El Jerry” fue el Ej3cutado en tres RiosuD83DuDEA8



uD83DuDCCDCuliacán Sinalao.- De manera extraoficial se sabe que los jóvenes que viajaban en la GMC Sierra y que fueron ultimados hace una hora en la zona de Tres Ríos se trataría del mentado “Gerry” y… pic.twitter.com/M0y6RUWelB — FURIA TINTA .. (@Furia_Tinta) November 17, 2025

Las autoridades no han confirmado la relación de parentesco entre ambos fallecidos, aunque se ha señalado que compartían un apellido. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició la investigación formal por el delito de doble homicidio, sin que hasta el momento se haya informado sobre el posible móvil del crimen o la identidad de los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui