Reportan detención de piloto de Julión Álvarez señalado por narcotráfico; cantante responde

Ciudad de México.- Este domingo 16 de noviembre de 2025, medios nacionales e internacionales reportaron la detención de un ciudadano mexicano, identificado presuntamente como uno de los pilotos privados del cantante Julión Álvarez. Los primeros reportes señalan que la Policía Nacional de Honduras efectuó la captura del sujeto en el Aeropuerto Internacional Toncontín, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, en donde el intérprete recientemente ofreció un concierto.

Sin embargo, derivado de la información que comenzó a circular en medios de comunicación, el equipo del cantante lanzó un comunicado de prensa desmintiendo que uno de sus pilotos haya sido aprehendido en tierras hondureñas. Este fin de semana, el intérprete de Te hubieras ido antes cumplió con una presentación en el Estadio de Béisbol Hector Chochi Sosa, inmueble que se encuentra en la capital de Honduras.

A todos los medios de comunicación y público en general: En los últimos minutos se generó una noticia en redes sociales, donde se menciona que uno de mis pilotos fue detenido, lo cual es completamente falso".

Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio mexicano. Por lo que pedimos que hagan caso omiso a información falsa", se puede leer en el escrito.

¿Quién es el hombre detenido?

Con respecto a la persona detenida, autoridades hondureñas informaron que la aprehensión se registró durante un control rutinario de pasajeros, como parte de un operativo efectuado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (Dnspf) en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en la ciudad de Tegucigalpa.

Se informó que el sujeto es originario de Guadalajara, Jalisco, y contaba con orden de captura vigente desde el pasado 10 de julio de 2024, la cual fue emitida por autoridades mexicanas por el delito de actos preparatorios para el tráfico de drogas. Como resultado de las acciones, según el comunicado oficial, se le aseguró una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3 mil 100 dólares, 3,000 pesos mexicanos y un pasaporte que no estaba a su nombre.

