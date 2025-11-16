Rescatan a 20 personas privadas de la libertad en taller mecánico de Culiacán; hay 3 mujeres

Culiacán, Sinaloa.- Durante un operativo conjunto, fuerzas estatales y federales efectuaron el rescate y liberación de 20 personas, entre ellas tres mujeres, que se encontraban privadas de su libertad en el interior de un taller mecánico del sector Piggy Back, ubicado al sur de Culiacán, Sinaloa. Las acciones fueron comandadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con información del portal de noticias Los Noticieristas, el operativo se derivó de trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia que permitieron detectar la ubicación del inmueble, en donde presuntamente operaba una célula delictiva. En el rescate también se contó con el apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque el operativo se desarrolló sin enfrentamientos, llamó la atención la presencia conjunta de varias corporaciones federales, un despliegue que evidencia la gravedad de lo que ocurría en este punto de la ciudad", explicó el medio anteriormente citado.

Como resultado de las labores desplegadas, las autoridades también aseguraron un vehículo, un arma larga, dosis de droga y ponchallantas, objetos comúnmente utilizados para bloquear o desviar el paso de corporaciones policiacas y otros actos ilícitos. Las víctimas aún no han sido identificadas de forma oficial y deberán rendir su declaración para fortalecer las indagatorias correspondientes, antes de ser entregadas a sus respectivas familias.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado a conocer información oficial al respecto sobre esta liberación, por lo que se espera que se emita algún comunicado en las próximas horas.

Sábado violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados durante el sábado 15 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que se abrieron dos carpetas de investigación por el delito de homicidio tras el hallazgo de dos cuerpos en diferentes puntos de Culiacán. Además, la dependencia estatal indicó que cinco personas murieron en un enfrentamiento armado registrado en la comunidad de El Guasimal, perteneciente sindicatura de Imala, al sur de la capital sinaloense.

