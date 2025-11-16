Riña familiar acaba en homicidio múltiple en Guadalupe, Nuevo León; mueren esposos e hija

Guadalupe, Nuevo León.- En las primeras horas de este domingo 16 de noviembre de 2025 se reportó una riña familiar que culminó en un triple asesinato registrado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los primeros reportes indican que un matrimonio y su hija fueron localizados sin vida en un domicilio que se ubica en la colonia Villas de San Sebastián. Trascendió que un bebé de un año, que también estaba presente en la vivienda, resultó ileso.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando las autoridades y cuerpos de auxilio recibieron la alerta sobre el violento hecho ocurrido en una residencia situada sobre la calle San Miguel, entre San Jorge y San Felipe. Una mujer identificada como Tania Abigail 'N', de 29 años de edad, pidió ayuda por teléfono a sus familiares al notar la gravedad de la situación.

En su llamada, la joven indicó que sus padres, identificados como Estela 'N', de 54 años, y Ricardo 'N', de 58 años, comenzaron a discutir y la situación escaló rápidamente al grado de que ambos se provocaron heridas con un arma blanca. A su llegada, los familiares localizaron sin vida al padre, a la madre y a la misma Tania Abigail 'N', mientras que el bebé fue encontrado ileso. Posteriormente se dio aviso a las autoridades y servicios de emergencia.

Localizan sin vida a un matrimonio y su hija tras aparente riña familiar en Guadalupe, Nuevo León



Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, así como del Ejército Mexicano, se movilizaron hacia el sitio y acordonaron el perímetro con cinta amarilla, mientras que agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se encargaron de las diligencias correspondientes en el área. Las primeras indagatorias arrojaron que las heridas visibles en los cuerpos habrían sido ocasionadas por arma blanca.

Aunque la autoridad confirmó que el hecho del triple homicidio fue el resultado de una discusión y riña familiar, no mencionó si había alguna otra persona participante o detenida por esos hechos. Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) comparta un informe detallado sobre el lamentable hecho. Al final, los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro local para que se le practiquen las pruebas de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui