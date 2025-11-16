Se registra accidente múltiple en un crucero de Guaymas; reportan a dos mujeres lesionadas

Guaymas, Sonora.- La mañana de este domingo 16 de noviembre de 2025 se registró un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados tres vehículos en el municipio de Guaymas, Sonora, lo que generó una intensa movilización por parte de las autoridades y cuerpos de emergencia. El percance dejó como saldo a dos personas lesionadas, cuyas identidades se desconocen, quienes fueron llevadas a un nosocomio de la localidad.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, los hechos se registraron sobre la carretera internacional, en el crucero de Guaymas Norte, casi frente a la sucursal de una reconocida cafetería de la región. Trascendió que en el incidente estuvieron implicados un Toyota Corolla de color gris, un Chevrolet Aveo de color azul y un Nissan Sentra de color gris. En el lugar resultaron lesionadas dos mujeres: una adulta y una persona de la tercera edad.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las féminas en el lugar y posteriormente las trasladaron a un hospital para que reciban atención médica especializada. Por su parte, agentes de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje correspondiente, así como de las respectivas indagatorias para el deslinde de responsabilidades. La zona presentó tráfico lento mientras autoridades realizaban maniobras para retirar los vehículos y restablecer la circulación.

En el percance vial se vieron involucrados tres vehículos.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las víctimas y los detalles con respecto al origen del incidente vital. Tampoco se tiene información con respecto a una posible detención derivada del percance que dejó a dos personas con diversas contusiones en el cuerpo. Se espera que en las próximas horas se pueda contar con un reporte detallado y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización en este caso.

En otro caso registrado durante la noche del pasado viernes 14 de noviembre, un motociclista resultó lesionado tras chocar con una camioneta de la marca Nissan, línea Kicks y color gris, sobre la avenida Serdán y calle 13, en el sector Centro de Guaymas. El sujeto presentó diferentes golpes en su superficie corporal, por lo que tuvo que ser auxiliado por personal médica que posteriormente lo llevó a un centro médico.

Fuente: Tribuna del Yaqui