TRAGEDIA EN LA MÉXICO 15: Tremendo accidente en Loma de Guamúchil en Ciudad Obregón deja 8 lesionados

Ciudad Obregón, Sonora.- Una tragedia sucedió esta tarde de domingo 16 de noviembre de 2025 en la Carretera Federal México 15 cuando una camioneta perdió el control, esto en el kilómetro 024+900, a la altura del danzante Yaqui, entre Guaymas y Ciudad Obregón, cerca de Loma de Guamichil, y ocasionó que ocho personas resultaran lesionadas. Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y de emergencias, quienes trasladaron a los afectados a recibir atención médica; las mismas se encuentran estables.

De acuerdo con la información extraoficial de los hechos, el tremendo accidente sucedió pocos kilómetros antes de llegar a la conocida escultura del danzante Yaqui, esto entre las 17:30 horas, aproximadamente. La camioneta de color blanco, una tipo pick-up, circulaba de norte a sur cuando el conductor perdió el control, aún por causas desconocidas, y se terminó saliendo del camino. La camioneta viajaba con 15 personas a bordo, de las cuales, tras el accidente, ocho de ellas quedaron lesionadas.

Tremendo accidente en Loma de Guamichil en Ciudad Obregón deja 13 lesionados

El hecho activó todos los cuerpos de emergencia, entre ellos Cruz Roja, Bomberos de Cajeme y elementos de la Guardia Nacional División de Caminos, quienes apoyaron en la atención de las personas lesionadas. Todas las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital IMSS-Bienestar en Ciudad Obregón, donde fueron atendidas por el cuerpo médico. Hasta el momento no se tienen más datos sobre las víctimas o el estado en el que se encuentran.

"Elementos de la Guardia Nacional arribaron al kilómetro 024+900 de la carretera Hermosillo-Ciudad Obregón, en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, donde se entrevistaron con Edwin Humberto 'N', quien conducía un pick up de color blanco 2016, el cual había salido del camino a la altura de Danzante Yaqui. Al tomar nota del accidente, elementos de la Policía Municipal de Bácum y de la Unidad de Rescate de Capufe dieron a conocer que en total fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Obregón para recibir atención médica siete pasajeros y el conductor de la unidad pick up", señala información proporcionada por gobierno del estado. Por otra parte, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzarán con las investigaciones pertinentes para deslindar las responsabilidades.

Muere joven al caer su vehículo al canal en Providencia en Ciudad Obregón

En otro trágico accidente que tuvo lugar este domingo, un joven hombre perdió la vida al caer su vehículo a un canal de la comisaría de Providencia, al poniente de Ciudad Obregón. El accidente sucedió alrededor de las 03:10 horas de este domingo en el Canal Bajo, cuando a la altura de la calle Base Benito Juárez y el joven murió en el lugar.

