VIDEO: Juego mecánico se descarrila en feria de Yucatán; Protección Civil lo suspende

Mérida, Yucatán.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) ordenó la suspensión de un juego mecánico en la Feria Yucatán Xmatkuil, realizada en Mérida, después de que se registrara una falla técnica durante la noche de ayer sábado. El incidente, que no dejó personas lesionadas, involucró a la atracción conocida como "Remolino" o "tazas locas", de la cual se desprendió uno de sus carros con dos usuarios a bordo.

El suceso ocurrió durante el segundo fin de semana de actividades de la popular feria. Un video que circuló en redes sociales, captado por uno de los asistentes, mostró el momento exacto en que la taza se descarriló de la plataforma principal mientras el juego estaba en operación. Aunque los dos pasajeros resultaron ilesos, el evento provocó una rápida movilización de las autoridades para garantizar la seguridad en el recinto.

En respuesta al reporte ciudadano, Procivy se presentó en el lugar y procedió de inmediato a la clausura de la atracción como medida precautoria. A través de un comunicado oficial, la dependencia subrayó que la decisión se tomó con el único objetivo de "proteger la integridad de todas y todos los asistentes". Bajo el lema "La seguridad no se negocia", la coordinación reafirmó su compromiso con la supervisión constante de las instalaciones de la feria.

@paulinaallanes No esperábamos que esto sucediera, estamos muy saldos y nosotros pudimos ser lo de ese lugar, afortunadamente no fuimos nosotros, esperamos que estén bien las señoras de ese lugar, nos devolvieron lo boletos y el dinero de Gaby no se gastó en vano. xmatkuil accident juegos ? sonido original - Itzbaby

El personal de Procivy inició una inspección técnica exhaustiva en el juego suspendido para determinar la causa de la falla. La dependencia informó que esta revisión es parte de un protocolo más amplio que se aplica a todas las atracciones, como la verificación estricta de dictámenes de mantenimiento actualizados, la vigencia de los seguros de responsabilidad civil y el cumplimiento de las revisiones diarias obligatorias antes de iniciar operaciones cada jornada.

Finalmente, Protección Civil agradeció la colaboración de la ciudadanía por reportar la situación, destacando que "su participación es fundamental para actuar con oportunidad y prevenir incidentes". La dependencia concluyó asegurando que continuará trabajando con firmeza y responsabilidad para garantizar que la Feria Yucatán Xmatkuil se mantenga como un entorno seguro y de esparcimiento para todas las familias que la visitan.

...el lugar y continuarán verificando el cumplimiento estricto de dictámenes de mantenimiento, seguros de responsabilidad civil y revisiones diarias obligatorias.



Agradecemos a la ciudadanía por confiar y reportar cualquier situación de riesgo. (3/4) pic.twitter.com/uxPRJLdugs — Protección Civil Yucatán (@procivy) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui