Viernes rojo en Hermosillo: Apuñalan a uno en casa y acribillan a otro en estacionamiento

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) dio inicio a dos carpetas de investigación por el presunto delito de homicidio, tras el hallazgo de dos hombres sin vida en hechos distintos ocurridos durante la jornada del pasado viernes 14 de noviembre en Hermosillo. Ambos casos movilizaron a diversas corporaciones de seguridad y servicios periciales para atender la situación.

El primer incidente fue registrado a las 15:05 horas en un domicilio ubicado en la calle Vicente Mariscal de la colonia 4 de Marzo. En el interior de la vivienda, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre de edad estimada entre 30 y 35 años, quien presentaba una herida visible producida por un objeto punzocortante en la región torácica.

Según información recabada en el lugar, testimonios de vecinos señalan que la víctima llevaba varios meses habitando en esa residencia, la cual presuntamente era conocida en la zona como un punto de reunión para el consumo y venta de estupefacientes. Hasta el momento, la identidad del occiso no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Posteriormente, durante la noche, alrededor de las 21:40 horas, se reportó un segundo hecho violento. En el estacionamiento de un establecimiento comercial de ferretería, en la colonia Primero Hermosillo, fue localizado el cuerpo de otro hombre. Testigos en el área relataron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego poco antes del hallazgo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de la persona. La víctima fue identificada como Mario Evaristo 'N'. El informe pericial inicial detalla que presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax, brazo izquierdo, cadera y ambas piernas.

En ambos escenarios, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales se encargó de procesar la escena, acordonar el área para la recolección de indicios y realizar el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer el móvil de cada crimen y localizar a los responsables, sin que se hayan reportado detenciones hasta ahora.

Fuente: Tribuna del Yaqui