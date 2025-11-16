Violento ataque armado en carrera de caballos en Chihuahua deja varios muertos: Esto se sabe

Parral, Chihuahua.- La tarde de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Chihuahua, así como elementos del Ejército mexicano, desplegaron un amplio operativo en las inmediaciones del carril de caballos Santa Teresa, luego de que se notificara un ataque armado. Este hecho, que sigue siendo investigado por las autoridades del Estado, dejó varias personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, sábado 15 de noviembre de 2025, alrededor de las 18:00 horas, en el kilómetro cuatro de la carretera Parral–Jiménez, al sur del estado de Chihuahua, donde se realizaba una competencia de carreras de caballos. Testigos señalaron que las detonaciones de arma de fuego comenzaron de manera repentina, lo que provocó que los presentes huyeran para resguardarse.

uD83DuDD34Ataque armado en Parral, Chihuahua: Una agresión durante carreras de caballos en los carriles Santa Teresa dejó al menos seis personas fallecidas y once heridas.



De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió en el evento y abrió fuego contra asistentes y… pic.twitter.com/OHMg75sJ7z — Azucena Uresti (@azucenau) November 16, 2025

Las primeras versiones indican que dos hombres armados, hasta ahora no identificados, abrieron fuego contra personas que se encontraban cerca de una camioneta blanca, mientras consumían bebidas alcohólicas. Minutos después, otro agresor habría accionado un arma larga contra los presentes, provocando un intercambio de disparos que se prolongó varios minutos. La violencia del ataque derivó en bloqueos carreteros, señalaron autoridades.

De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Parral, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y paramédicos que atendieron a las víctimas. Información preliminar señala que el enfrentamiento dejó al menos siete personas fallecidas y tres heridos, aunque autoridades no han confirmado la cifra oficial de víctimas.

Las pesquisas por este hecho violento continúan. Foto: Facebook

Entre las víctimas se encuentra Benito 'N', identificado como objetivo criminal relacionado con un ataque previo en el Carril de Carreras de Maturana, donde murieron cuatro personas, incluida una menor de edad.

En su última actualización, el alcalde Salvador Calderón informó que se activó un operativo de seguridad en todos los accesos carreteros de Parral, como parte de las acciones para mantener el control en la región mientras avanzan las investigaciones. A la fecha de publicación de esta nota, no hay reporte de detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui