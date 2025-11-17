Accidente en el Valle del Yaqui: Vehículo sufre volcadura a las afueras de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes 17 de noviembre de 2025 se reportó un accidente automovilístico a las afueras de Ciudad Obregón, Sonora, cuando un vehículo sufrió una volcadura y resultó con severos daños materiales. A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades locales no confirmaron personas lesionadas, pero de momento las investigaciones para determinar las causas del siniestro se mantienen en curso.

De acuerdo con información preliminar, el incidente vial se registró poco después de las 15:00 horas y tuvo lugar sobre la calle Norman E Borlaug, entre 500 y 600, en donde el tripulante de un vehículo sedán, línea Jetta, color oscuro y modelo atrasado, se salió del camino aparentemente debido al exceso de velocidad. Trascendió que la unidad quedó volcada a su costado derecho, por lo que se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Tras recibir el reporte, una unidad del Departamento de Tránsito Municipal se trasladó a la ubicación y auxilió al automovilista, cuya identidad por el momento se desconoce. Posteriormente, el automóvil fue remolcado con la ayuda de una grúa particular hacia la respectiva pensión. Extraoficialmente se reportó que los daños materiales que sufrió el vehículo se estiman que pueden alcanzar hasta los 20 mil pesos aproximadamente.

Derivado de la alza en los índices de incidentes de este tipo, las autoridades locales exhortan constantemente a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad establecidos y los señalamientos de tránsito para evitar tragedias. Entre las causas principales por las que se registran los incidentes viales se encuentra el uso del celular mientras se conduce, la distracción al volante, y la falta de respeto a señales de tránsito, altos y semáforos.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el percance vial.

Accidente en Bacúm

Con respecto al accidente registrado la tarde-noche del domingo 16 de noviembre de 2025 sobre la Carretera Federal México 15, a la altura de Bacúm, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que se contabilizaron nueve personas lesionadas, la mayoría de ellas de gravedad. Con respecto a los diagnósticos, la dependencia estatal indicó que las víctima presentan traumatismos craneoencefálicos severos y moderados, politraumatismos, policontusiones y una fractura

Avance informativo



Investiga FGJES volcamiento de camioneta que dejó varios lesionados en Bácum



-Conductor de vehículo está bajo custodia policial



Bácum, Sonora, 16 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga un hecho de… pic.twitter.com/lrXsDavIKj — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 17, 2025

