Acribillan a hombre en una privada al sur de Ciudad Obregón; sicarios ingresaron a su casa

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de este lunes 17 de noviembre de 2025 estuvo marcada por diferentes hechos violentos y uno de ellos se registró en un domicilio de la colonia Rincón del Valle, ubicada al sur de Ciudad Obregón, Sonora, en donde se reportó a un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego. El ataque generó la movilización de las diferentes corporaciones policíacas y los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información preliminar, la agresión armada ocurrió a las 02:50 horas de este lunes en la privada Villa Provenza, misma que está situada al oriente de la calle Coahuila, entre Camino Real y Ejército Nacional. Trascendió que una persona del sexo masculino identificado como Jesús Eduardo A. V., de 29 años de edad, fue atacado a balazos por gatilleros desconocidos que irrumpieron en el interior de su vivienda.

A través de una llamada a las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector notificaron a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) acudieron al llamado y confirmaron que el individuo presentaba impactos de bala en su cuerpo, por lo que procedieron a acordonar la zona.

Se registró ataque armado en la privada Villa Provenza, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio para brindarle los primeros auxilios al afectado y, una vez estabilizado, lo trasladaron a un hospital de la localidad para que reciba atención médica especializada. Extraoficialmente se dijo que recibió seis disparos de una pistola calibre 40 milímetros, lo que le ocasionó lesiones en la parte superior y posterior de la espalda, abdomen, brazo izquierdo y pie derecho.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las primeras indagatorias del caso, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron el aseguramiento de los indicios balísticos y el resto de diligencias para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del sujeto y el móvil del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui