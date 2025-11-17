Afuera de su domicilio, asesinan a tiros a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango.- En hechos registrados durante la mañana de este lunes 17 de noviembre de 2025, el exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, José Ángel Mascorro Muñoz, fue ejecutado a balazos afuera de su domicilio ubicado en en la colonia Parque Hundido del referido municipio. Los primeros reportes indican que un gatillero solitario se le aproximó al exfuncionario y le disparó a corta distancia en repetidas ocasiones.

De acuerdo con información proporcionada por el Sol de La Laguna, el atentado se registró alrededor de las 09:40 horas y tuvo lugar sobre la calle Palomas, en donde se sitúa la vivienda del hoy occiso. Trascendió que previo a la agresión, Mascorro Muñoz se disponía a abandonar su hogar a bordo de un automóvil Kia Forte, modelo 2019, de color blanco y con placas de Durango, cuando fue interceptado por su victimario.

El violento hecho se reportó a las líneas de emergencias del 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hacia el lugar, pero no pudieron hacer nada por el individuo debido a que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Policía Estatal, acordonaron el área, mientras que efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardaron el perímetro

Fuentes policiacas confirmaron que en el lugar de los hechos se aseguraron 10 casquillos percutidos calibre .380 milímetros, color dorado, marca Águila. Por su parte, la Vicefiscalía Región Laguna tomó conocimiento del caso para abrir la respectiva carpeta de investigación y dar con el presunto o presuntos responsables.

¿Quién era José Ángel Mascorro Muñoz?

José Ángel Mascorro Muñoz se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, en la anterior gestión encabezada por por la alcaldesa Leticia Herrera Ale .En su trayectoria laboral también se registraba su paso por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Zona Norte – Centro, donde fue apoderado jurídico regional (2021-2022), y como consultor jurídico en el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila (2020-2021).

