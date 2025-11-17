Alerta en Sonora: Jorge Francisco de Ciudad Obregón desaparece en San Carlos; su familia lo busca

Ciudad Obregón, Sonora.- La sociedad de Ciudad Obregón está consternada por la desaparición de Jorge Francisco Méndez García; el joven originario de Cajeme desapareció en San Carlos y hasta el momento no se sabe nada de él, por lo que se pide ayuda. Su desaparición fue reportada este lunes 17 de noviembre de 2025 y su foto se ha puesto en circulación en redes sociales, por lo que en comentarios se pide colaboración para encontrarlo.

De acuerdo con la información compartida en redes sociales, el joven Jorge Francisco no ha sido visto desde la noche de ayer domingo 16 de noviembre de 2025 cuando salió rumbo a San Carlos, Nuevo Guaymas. Desde entonces su familia no tiene comunicación con él y se encuentra desesperada, pues temen que podría pasarle algo al joven. No se especificó si el joven llegó a San Carlos o se dejó de tener contacto con él durante el camino.

Jorge Francisco de Ciudad Obregón desaparece en San Carlos; su familia lo busca

La publicación de Facebook señala: "Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser la diferencia para traerlo de vuelta con bien. Si sabe algo o lo ha visto, por favor, comuníquese de inmediato al 911 o directamente con sus familiares. Tu apoyo puede salvar una vida y devolver la tranquilidad a quienes hoy lo esperan con el corazón en la mano".

De momento, la alerta de su desaparición solo se encuentra en redes sociales, y no ha sido difundida por las autoridades, por lo que se espera que pronto se dé a conocer más información o se confirme que está de regreso con su familia.

Hallan a Dulce Anahí tras ocho días desaparecida en Ciudad Obregón

En otro hecho relacionado, en días pasados se reportó la localización con vida de Dulce Anahí Medina Valenzuela después de ocho días de permanecer como desaparecida. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora confirmó la localización con vida de la joven de 21 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes 7 de noviembre de 2025 en Ciudad Obregón. Su hallazgo puso fin a varios días de incertidumbre para su familia, quienes desde el primer momento participaron activamente en las labores de búsqueda y difusión de información.

Hallan a Dulce Anahí tras ocho días desaparecida en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui