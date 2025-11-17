Balacera en Culiacán: Ataque deja a mujer muerta y pareja herida en sector Bachigualato

Culiacán, Sinaloa.- Una mujer fallecida y una pareja de lesionados es el saldo de dos ataques armados registrados casi de forma simultánea en la colonia Bachigualato, así como frente al acceso al Complejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en el sector poniente de Culiacán. A través de un mensaje en redes sociales, las autoridades estatales confirmaron lo ocurrido durante este lunes 17 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, sujetos armados abrieron fuego contra un vehículo que transitaba sobre la calzada Aeropuerto, a la altura de una gasolinera. Sin embargo, las balas alcanzaron a por lo menos otros dos automóviles más, lo cual dejó la cifra de tres personas heridas de bala. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), una fémina herida se desplazó por sus propios medios a un destacamento militar.

Una vez en el lugar ubicado cerca del Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA), la víctima solicitó ayuda, pero perdió la vida mientras recibía los primeros auxilios. De forma preliminar se dijo que la fallecida respondía al nombre Patricia 'N', mientras que la otra mujer y hombre lesionados se desconocen sus identidades, pues únicamente se tiene conocimiento que fueron llevados a un hospital para recibir atención médica especializada.

El reporte preliminar indica que Patricia viajaba junto con su pareja, quien conducía un Nissan March, de color gris, con placas de Sinaloa, y se trasladaban de oriente a poniente cuando fueron interceptados por los tripulantes de un automóvil y una motocicleta para despojarlos del vehículo", mencionó el portal de noticias Línea Directa en su reporte.

A pesar de que el tripulante intentó esquivar las balas, el Nissan March presentó impactos de bala en cristales y carrocería, además de que Patricia 'N' quedó gravemente herida. En tanto, en otra unidad de color tinto viajaba la pareja lesionada y tanto el hombre como la mujer quedaron heridos dentro del vehículo, el cual terminó impactado contra un tráiler y un árbol que se encontraba a un costado de la calzada Aeropuerto.

